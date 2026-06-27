Afrique: Maroc, Af. Sud, Côte d'Ivoire, Ghana, Cap-Vert.. - Le continent en force au deuxième tour

Le tableau des seizièmes de finale de la 23e édition de la Coupe du Monde 2026 « États-Unis-Canada-Mexique » commence à prendre forme. Avec dix représentants au coup d'envoi, le continent africain a déjà réussi à qualifier cinq équipes : le Maroc, l'Afrique du Sud, la Côte d'Ivoire, le Cap-Vert. Le Ghana et l'Égypte, qui jouent samedi, pourraient aussi valider leur ticket pour le tour suivant.

De 1934 à 2022, l'Afrique n'a réussi à placer deux équipes en phase à élimination directe qu'à deux reprises : l'Algérie et le Nigeria en 2014, au Brésil, le Sénégal et le Maroc en 2022, au Qatar. La 23e édition du Mondial qui se joue actuellement aux États-Unis, au Mexique et au Canada semble porter bonheur au continent africain qui risque de se retrouver avec au moins cinq représentants en seizièmes de finale.

Le passage de 32 à 48 équipes n'y est pas étranger. Hormis le Sénégal et la Tunisie qui ont été les plus grandes déceptions de cette campagne, l'Afrique du Sud, le Maroc et la Côte d'Ivoire seront au rendez-vous pour défendre l'honneur du continent, en attendant la qualification du Ghana et de l'Égypte.

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Le Cap-Vert, qui affrontait l'Arabie Saoudite a pris le point nul pour finir deuxième de sa poule derrière l'Espagne, tandis que la Rd Congo qui croise le fer avec l'Ouzbékistan, n'a pas dit son dernier mot. Après trois éditions manquées, l'Afrique du Sud, qui n'avait jamais réussi à s'extirper des phases de groupes à la Coupe du Monde, a marqué son retour. Malgré des débuts catastrophiques, l'équipe d'Hugo Broos, battue 2 à 0 lors de son match inaugural par le Mexique, a réussi à redresser la barre pour arracher la deuxième place du groupe A.

Les Bafana-Bafana ont d'abord concédé le nul contre la République tchèque (1-1), avant de surprendre la Corée du Sud (1-0) grâce à l'unique but de Thapelo Maseko. Avec quatre points, les Sud-Africains terminent à la deuxième place du groupe et seront opposés, pour une place en huitièmes, au Canada, dimanche, à Los Angeles. Tout comme l'Afrique du Sud, la Côte d'Ivoire a franchi, pour la première fois, la phase de groupe en trois participations.

Après un succès inaugural dans le temps additionnel contre l'Équateur (1-0) et une défaite (1-2) sur le fil contre l'Allemagne, les Éléphants n'ont pas tremblé face à Curaçao. Les hommes d'Emerse Faé se sont imposés (2-0), jeudi, grâce à un doublé de Nicolas Pépé. Ils s'emparent ainsi de la deuxième place du groupe E derrière l'Allemagne, battue 2 à 1 par l'Équateur.

Les Ivoiriens feront face, en seizièmes de finale, à la France ou à la Norvège. Demi-finaliste en 2022, le Maroc sera également au rendez-vous des seizièmes de finale. Après avoir tenu en échec le Brésil (1-1) en match d'ouverture du groupe C, les Lions de l'Atlas ont ensuite dominé l'Écosse. Ce succès leur a frayé un chemin pour le deuxième tour. Avant même d'affronter Haïti, la bande à Mohamed Ouahbi était quasiment déjà qualifiée.

Fort de leur victoire 4 à 2 lors de la troisième levée, Saïbary et ses coéquipiers terminent à la deuxième place derrière le Brésil facile vainqueur de l'Écosse (3-0). Ils joueront leur 16e de finale à Monterrey, au Mexique, contre les Pays-Bas. Si l'Afrique du Sud, la Côte d'Ivoire et le Maroc ont officiellement obtenu leur qualification, l'Égypte et le Ghana sont également en pôle position pour composter leur ticket. L

es Pharaons, leader du groupe E, avec 4 points, croisent le fer avec l'Iran, deuxième avec 2 points, tandis que dans l'autre match, la Belgique (3e, 2 pts) fera face à la Nouvelle-Zélande (3e, 1 pt). Au pire des cas, l'Égypte terminera à l'une des places de meilleur troisième. Le Ghana est dans la même situation dans le groupe L. Après leur victoire contre le Panama (1-0) et leur nul héroïque face à l'Angleterre, les Black Stars (2e, 4 pts) qui affrontent la Croatie (3e, 3 pts) sont déjà assurés de disputer les seizièmes de finale. Ils sont assurés de terminer au pire des cas parmi les huit meilleurs deuxièmes du tournoi.