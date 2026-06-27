Ile Maurice: Une naissance inattendue derrière les barreaux

L'événement est sans précédent dans l'histoire récente du service pénitentiaire. Jeudi après-midi, une jeune femme de 22 ans a donné naissance à une petite fille alors qu'elle rendait visite à un détenu à la New Wing Prison.

Il était environ 14 h 15 lorsque la jeune femme a eu de violentes contractions alors qu'elle se trouvait dans les toilettes réservées aux femmes dans la zone des visiteurs. Très rapidement, les gardes affectés à la zone d'accueil et de visite ont été alertés. Face à un accouchement imminent, les gardiens Sivananda Appasamy et Oumesh Gungadin ont immédiatement sollicité l'assistance des services médicaux de la prison. Une chaîne de solidarité s'est alors mise en place sous la coordination du responsable de la New Wing Prison, mobilisant les gardiens, le personnel de santé et ceux du service social.

Dans un environnement peu habitué à ce type d'urgence, les équipes ont gardé leur sang-froid et la jeune femme a été prise en charge sans délai et a été accompagnée tout au long de son accouchement. Elle est restée consciente durant l'accouchement, soutenue et rassurée en permanence par le personnel médical. Quelques minutes plus tard, sa petite fille est née.

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Le bébé est en bonne santé. Peu après la naissance, une équipe du Service d'Aide Médicale d'Urgence, appelée en renfort, est arrivé et a donné les premiers soins à la mère et à l'enfant. Après une évaluation médicale complète, les deux ont été transportées à l'hôpital Victoria pour des examens complémentaires et un suivi postnatal.

Le commissaire des prisons, Rashid Ali Beekhun, a salué la gestion rapide et coordonnée de l'accouchement. «Cet événement exceptionnel démontre le professionnalisme, la réactivité et l'humanité de notre personnel, qui, face à une situation imprévue, a su agir avec sang-froid et efficacité pour assurer la sécurité de la mère et de l'enfant», a-t-il dit en remerciant tous ceux qui avaient prêté main-forte pour que cet accouchement se déroule correctement.