Ile Maurice: Les changements à la tête de la MCIT et de l'AML vont-ils débloquer l'enquête ?

Presque trois semaines après le meurtre de Jonathan Koo Yan Too, tué d'une balle en plein coeur dans le «chassé» d'Au Villars à Midlands, l'enquête piétine, malgré l'interrogatoire de quatre personnes jusqu'à présent.

Est-ce cela qui aurait motivé les changements intervenus au sein de la police criminelle ? C'est à se demander. Toujours est-il que le commissaire de police, Rampersad Sooroojebally, a procédé à des changements à la tête de la Major Crime Investigation Team (MCIT) et de l'Anti-Money Laundering Unit (AML) du Central Crime Investigation Department.

Le surintendant Vikash Seeburruth a été transféré de la tête de la MCIT à l'AML. Reconnu pour sa maîtrise des dossiers financiers complexes et des enquêtes liées à l'Asset Recovery, il prend désormais les commandes d'une unité appelée à renforcer la lutte contre le blanchiment d'argent et les avoirs d'origine criminelle.

Interrogé sur les raisons de ce transfert, le Police Press Office a indiqué qu'il s'agissait d'une décision relevant des prérogatives du commissaire de police dans la gestion des effectifs et des unités spécialisées.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le surintendant Buchoo, précédemment affecté à la Northern Division remplace Vikash Seeburruth. Ce policier jouit d'une solide réputation au sein de la force policière. Sous son commandement, plusieurs enquêtes criminelles complexes ont été élucidées dans le Nord, souvent dans des délais relativement courts.

Son arrivée intervient alors que la MCIT est confrontée à l'une des affaires les plus sensibles. Malgré de nombreuses auditions et plusieurs opérations menées sur le terrain, l'enquête sur la mort de Jonathan Koo Yan Too semble au point mort. Les quatre personnes entendues jusqu'à présent n'ont fourni aucun élément permettant d'orienter de manière décisive les investigations.

Le surintendant Buchoo parviendra-t-il à insuffler une nouvelle dynamique à l'enquête ? Si la piste du bra- connage demeure toujours à l'étude, elle n'est plus la seule hypothèse des enquêteurs. Les enquêteurs cherchent notamment à déterminer si Jonathan Koo Yan Too aurait pu avoir été victime d'un règlement de comptes et d'un acte prémédité lié à des différends personnels ou professionnels. Ses activités, ses fréquentations ainsi que ses relations d'affaires font donc l'objet d'un examen approfondi.

Pendant ce temps, une pétition en ligne réclamant justice a déjà recueilli plus de 3 400 signatures. Les proches de la victime espèrent que les changements intervenus à la tête de la MCIT permettront de faire toute la lumière sur un meurtre qui, depuis le 11 juin, demeure entouré de zones d'ombre.