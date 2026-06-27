Ile Maurice: Ehsan Juman insiste sur la confiance entre État et citoyens

Le député rouge Ehsan Juman a pris la parole pour défendre la logique générale du Budget tout en retraçant son expérience parlementaire. Il a rappelé qu'il s'agit de sa septième intervention dans un exercice budgétaire, dont plusieurs années passées dans l'opposition, période durant laquelle il dit avoir dénoncé de nombreux dossiers sensibles liés à la gestion publique.

Selon lui, le pays a hérité d'une situation économique et institutionnelle extrêmement fragile, qu'il décrit comme une «maison en ruine», nécessitant une reconstruction en profondeur plutôt que des ajustements superficiels. Dans cette optique, il estime que le Budget vise avant tout à consolider les fondations de l'État et de l'économie.

Une part importante de son intervention a été consacrée à la controverse sur les pensions. Il a reconnu que ce sujet a dominé le débat public, tout en insistant sur la nécessité de restaurer la confiance entre le gouvernement et la population. Il a salué, selon ses propos, l'écoute et la réactivité du Premier ministre face aux inquiétudes exprimées, notamment concernant les mécanismes de ciblage des pensions, qui auraient été revus après consultation.

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Le député a également mis en avant le principe de solidarité, estimant que les efforts doivent être partagés équitablement entre la population et les dirigeants. Il a plaidé pour une exemplarité des responsables politiques face aux sacrifices demandés aux citoyens.

Enfin, il a évoqué les investissements majeurs en infrastructures, comme le port, l'aéroport et les routes, ainsi que les perspectives de développement du tourisme et de la croissance économique, qu'il considère essentielles pour l'avenir du pays.