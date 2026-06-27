Maroc: Mondial 2026 - Koeman s'attend à un match difficile face au pays

Le sélectionneur des Pays-Bas, Ronald Koeman, a affirmé que le Maroc constituera un adversaire de taille au prochain tour de la Coupe du monde 2026, mettant en avant les qualités collectives des « Lions de l'Atlas » ainsi que le talent de plusieurs cadres, dont Achraf Hakimi et Ismaël Saibari.

« Je ne sais pas si nous sommes favoris face au Maroc. Ce sera un grand match. Le Maroc est une équipe solide et offensive. Elle compte de nombreux joueurs techniques, capables d'évoluer entre les lignes », a déclaré Koeman, cité par la presse néerlandaise.

« Le Maroc possède une équipe dotée d'un énorme potentiel. Il est évident que nous affronterons un adversaire redoutable », a-t-il ajouté.

Koeman a également mis en avant plusieurs individualités marocaines, à commencer par le capitaine Achraf Hakimi, qu'il a qualifié de « joueur clé capable d'évoluer offensivement à tous les postes ». Il a aussi cité Ismaël Saibari, « un joueur que nous devrons surveiller de près », en raison de ses performances tant en Eredivisie qu'au cours de cette Coupe du monde.

« Nous avons terminé premiers de notre groupe et nous nous dirigeons désormais vers le véritable test. Nous nous y préparerons de la meilleure manière possible », a assuré le technicien néerlandais.