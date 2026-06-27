Maroc: Basket - La FRMBB présente à Salé son programme de développement de la discipline

La Fédération royale marocaine de basketball (FRMBB) a tenu, vendredi à Salé, une rencontre de communication dédiée à la présentation et l'examen des grandes lignes de ses programmes et projets stratégiques pour développer la pratique de ce sport et son rayonnement.

Cette rencontre a constitué une étape essentielle pour exposer la stratégie du nouveau bureau directeur de l'instance fédérale, visant à instaurer les règles de la gouvernance de la gestion susceptibles de contribuer au développement du basketball national aux niveaux continental et international.

Dans une allocution de circonstance, le président de la FRMBB, Driss Chraibi a souligné que l'organisation de cette rencontre de communication intervient six mois après la prise de responsabilité du nouveau bureau directeur, une période entièrement consacrée à l'établissement d'un état des lieux du basketball national.

Il a ajouté que le nouveau bureau directeur a veillé à tenir des rencontres de communication et de consultation intensives avec toutes les composantes du basketball national, convaincu que le changement requiert une approche participative.

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M. Chraibi a précisé que ces rencontres ont constitué une réelle opportunité pour trancher sur des dossiers pivots qui dessinent les contours de la prochaine période, en premier lieu la direction technique, la subvention ministérielle, l'élaboration d'une stratégie claire de formation, l'élargissement de la base des pratiquants, tout en accordant une attention particulière aux jeunes catégories.

Le nouveau directeur technique national, l'Espagnol Ricard Casas a, de son côté, affirmé que la direction technique nationale s'est fixée de nombreux objectifs ambitieux.

Il a précisé qu'il a procédé à une analyse globale et à un diagnostic précis de la situation, englobant le basketball féminin, le basketball scolaire et les équipes nationales, ce qui a permis d'avoir une vision claire et une connaissance précise de la réalité technique actuelle.

M. Casas a souligné que la formation des entraîneurs représente le pilier fondamental de son projet, car elle constitue l'indicateur décisif qui détermine la qualité technique et le niveau général des joueurs.

Les sélections marocaines U18 (garçons et filles) entameront, samedi, leur participation au niveau arabe en Tunisie, où l'équipe des garçons évoluera aux côtés du Bahreïn, de l'Algérie, de la Libye, de l'Égypte et de la Tunisie, tandis que l'équipe nationale U18 des filles évoluera dans un groupe composé de la Tunisie et de l'Algérie.

Les deux sélections avaient effectué un stage de préparation à Marrakech afin d'élever leur niveau de préparation physique et technique pour représenter le Maroc lors de cette compétition et de détecter les futurs talents pour les équipes nationales.