Afrique: Mondial 2026 - Le tableau des 16es se précise, 28 pays déjà qualifiés

La phase de poules de la Coupe du monde 2026 touche à sa fin et le tableau de la phase à élimination directe est déjà bien rempli. À l'issue des rencontres disputées vendredi, pas moins de 28 nations ont officiellement validé leur billet pour les 16es de finale, tandis que 12 autres doivent définitivement dire adieu à la compétition.

Voici le point complet sur les forces en présence, les équipes en sursis et les premiers éliminés.

Les cadors au rendez-vous, les hôtes solides

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Les trois pays co-organisateurs de ce Mondial -- les États-Unis, le Mexique et le Canada -- ont tous assuré leur place pour le tour suivant, portés par leur public. Ils retrouveront les grands favoris de la compétition comme le Brésil, la France, l'Allemagne, l'Argentine ou encore l'Espagne et l'Angleterre, qui ont tenu leur rang sans trembler.

Le continent africain sera également très bien représenté avec les qualifications notables du Maroc, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Ghana et de l'Égypte. À noter aussi la superbe performance du Cap-Vert, qui s'invite à la table des grands.

➠ La liste complète des 28 qualifiés :

Allemagne, Afrique du Sud, Angleterre, Argentine, Australie, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Brésil, Canada, Cap-Vert, Colombie, Côte d'Ivoire, Égypte, Équateur, Espagne, États-Unis, France, Ghana, Japon, Maroc, Mexique, Norvège, Paraguay, Pays-Bas, Portugal, Sénégal, Suède, Suisse.

Le suspense reste entier pour les derniers billets

Il reste encore quelques places à prendre pour les 16es de finale, et la tension est à son comble. Huit équipes sont toujours en course, réparties en deux situations bien distinctes :

➠ Celles qui attendent le verdict des autres groupes : L'Iran (3 pts, diff. 0), la Corée du Sud (3 pts, diff. -1) et l'Écosse (3 pts, diff. -3) ont joué tous leurs matchs et croisent les doigts pour figurer parmi les meilleurs troisièmes.

➠ Celles qui ont encore leur destin entre leurs mains : La Croatie, l'Algérie, l'Autriche, la RD Congo et l'Ouzbékistan doivent encore disputer un ultime match décisif pour arracher leur qualification.

Fin de parcours pour 12 sélections

Pour d'autres, le rêve américain s'arrête brutalement. La plus grande désillusion de ce premier tour revient sans doute à l'Uruguay, double champion du monde, éliminé prématurément. C'est également terminé pour la Tunisie, la République tchèque et la Turquie, qui n'auront pas réussi à s'extirper de leurs groupes respectifs.

➠ Les sélections éliminées : Arabie saoudite, Curaçao, Haïti, Irak, Jordanie, Nouvelle-Zélande, Panama, Qatar, République tchèque, Tunisie, Turquie, Uruguay.

Les derniers matchs de poules prévus ce week-end scelleront définitivement les dernières places disponibles pour un tableau des 16es de finale qui s'annonce déjà explosif.