Maroc: Le thermomètre s'affole, adoptez les réflexes qui sauvent !

La Direction générale de la météorologie (DGM) vient de lancer l'alerte : une vague de chaleur suffocante va s'abattre sur plusieurs provinces du Royaume de dimanche à mercredi. Avec des températures prévues allant jusqu'à 45°C dans certaines régions, le corps va être soumis à rude épreuve. Pour traverser cette période en toute sécurité, voici les signaux d'alerte qui nécessitent une prise en charge immédiate, les gestes de secours qui sauvent et les erreurs à bannir absolument.

La chaleur tue. Pas seulement les personnes âgées ou les malades chroniques -- elle peut frapper n'importe qui, en bonne santé, qui sous-estime l'exposition prolongée à des températures extrêmes. Crampes, vertiges, malaises, déshydratation sévère, coup de chaleur : les effets sur l'organisme sont rapides et peuvent s'enchaîner dangereusement. Mieux vaut agir avant les premiers symptômes.

Le coup de chaleur : une urgence, pas une simple indisposition

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Contrairement à la fatigue ou à l'épuisement liés à la chaleur, le coup de chaleur est une urgence médicale absolue. Il se reconnaît à trois signes caractéristiques : une température corporelle égale ou supérieure à 40°C, des troubles marqués de la conscience -- confusion, convulsions, délire, perte de connaissance-- et une chute brutale de la tension artérielle. La peau est chaude, rouge et sèche. La sudation a cessé.

Si vous êtes témoin d'un tel épisode, appelez immédiatement les secours. En attendant : installez la personne dans un endroit frais, ôtez ses vêtements, aspergez-la d'eau fraîche ou couvrez-la de linges humides, faites-la boire si elle est consciente, et créez des courants d'air. Ne lui administrez aucun médicament -- ni ibuprofène, ni aspirine, ni paracétamol : ces molécules aggravent les symptômes dans ce contexte précis.

S'hydrater : plus tôt, plus souvent

La règle fondamentale est de boire avant d'avoir soif -- car la sensation de soif survient toujours trop tard. En période caniculaire, l'objectif est d'atteindre 1,5 à 2 litres d'eau par jour, à température ambiante. Eau plate, eau gazeuse, thé, café léger, boissons peu sucrées : toutes les formes comptent, à condition d'étaler les prises tout au long de la journée.

Pour ceux qui peinent à avaler des liquides, les fruits sont des alliés précieux : pastèque, melon, agrumes, raisins apportent une hydratation solide. Les crudités -- concombre, tomates -- les yaourts, les compotes et les sorbets remplissent le même rôle.

En revanche, l'alcool est à proscrire absolument : il altère les mécanismes d'adaptation à la chaleur et accélère la déshydratation. Les sodas sucrés et les boissons très caféinées sont également déconseillés.

Les gestes qui protègent

La fenêtre à risque est large : de midi à 16h, les températures atteignent leur pic. Sortir à ces heures est à éviter. Si c'est inévitable, chapeau, vêtements amples et clairs, et bouteille d'eau sont indispensables.

À l'intérieur, le principe est contre-intuitif mais efficace : garder volets et rideaux fermés en journée pour bloquer le rayonnement solaire, n'ouvrir les fenêtres que le soir quand l'air extérieur se rafraîchit. Éteindre lumières et appareils électroniques, qui dégagent de la chaleur. Les films anti-chaleur collés sur les vitres -- y compris de simples couvertures de survie -- peuvent repousser jusqu'à 90 % du rayonnement solaire. Si le logement reste étouffant, les lieux climatisés -- cinéma, bibliothèque, centres commerciaux -- constituent une alternative valide.

Se mouiller régulièrement le visage et les avant-bras, prendre des douches tièdes sans se sécher immédiatement, utiliser un ventilateur : autant de gestes simples qui abaissent la température ressentie.

Sport : à quel moment et à quelle intensité ?

Au-delà de 32°C, toute activité physique intense en extérieur devient risquée. Le coup de chaleur d'effort -- celui qui frappe des adultes parfaitement valides -- est une réalité médicale documentée : la chaleur produite par les muscles s'additionne à la chaleur ambiante, et le corps peut saturer. Pendant la vague, les efforts intenses sont à reporter aux premières heures du matin ou après 21h. Les activités douces -- comme la marche lente-- restent envisageables dans des créneaux frais.

Populations fragiles : une vigilance renforcée

Les personnes âgées de plus de 65 ans, les nourrissons, les femmes enceintes, les personnes en situation de handicap, et les travailleurs exposés au soleil forment le groupe à risque le plus élevé. Chez les enfants, les signaux d'alerte à surveiller sont la fièvre, la pâleur, la somnolence inhabituelle, l'agitation et la soif intense accompagnée d'une perte de poids rapide.

Pour tous, les signes qui imposent un recours immédiat aux urgences sont : température corporelle dépassant 40°C, troubles de la conscience, convulsions, perte d'équilibre, vomissements répétés, propos incohérents. Ne pas attendre que ça passe.

La vague de chaleur annoncée par la DGM n'est pas une alerte météo parmi d'autres. Quatre jours consécutifs à des températures frôlant les 45°C, c'est une contrainte physiologique sérieuse. Les précautions ne sont pas des recommandations de confort -- elles peuvent, dans certains cas, conditionner la survie.