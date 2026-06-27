Congo-Brazzaville: Le contrat de l'année

Heureuse coïncidence ? Le 22 juin 2026, le Congo a officialisé sa collaboration avec le technicien français, Claude le Roy, à travers la signature d'un contrat de deux ans en faveur de la sélection nationale de football, les Diables rouges. Ce rapprochement a lieu au moment où se joue en Amérique le Mondial de la discipline auquel participent dix nations africaines.

Les Congolais vivent résignés leur absence prolongée des grandes retrouvailles du foot alors que leur pays comptait parmi les meilleurs du continent dans les années soixante-dix et au-delà. Plus jamais en course pour les joutes panafricaines, introuvable dans les bonnes statistiques de la Confédération africaine de football et de la Fédération internationale de football association, Brazzaville a trop régressé.

Il est temps de vaincre le signe indien, de se départir du pessimisme ambiant, de tordre le coup aux incompréhensions, aux inimitiés, aux querelles de personnes, aux dysfonctionnements qui ont, hélas, lourdement handicapé les chances de succès des Diables rouges.

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Claude le Roy est-il le bon cheval pour gagner la course du renouveau dont le coup d'envoi vient d'être acté ? Homme d'expérience, le choix porté sur sa personne est symbolique à plus d'un titre : il connaît le Congo, ses dirigeants, son public sportif et les acteurs les plus concernés, à savoir les joueurs.

Onze années ont passé depuis les dernières prestations du « Sorcier blanc » à la tête de l'équipe nationale. C'est beaucoup mais ce n'est pas trop. On attend de voir à nouveau fonctionner la touche et l'intuition d'un professionnel accompli pour relancer une machine grippée.

À ce titre et suivant les ambitions exprimées au plus haut niveau par le Congo de prendre rendez-vous avec la « gagne », le contrat que Claude le Roy a signé, le 22 juin, est loin d'être une simple formalité, le contrat sportif de l'année. Bonne chance à lui !