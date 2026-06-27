Congo-Brazzaville: Genre - Le Conseil consultatif de la femme vulgarise le Pacte social à Pointe-Noire

27 Juin 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Stanislas Okassou

Après plusieurs descentes effectuées dans les autres départements du Congo, la secrétaire exécutive du Conseil consultatif de la femme, Yennie Clara Mathurine Osseté Mberi Moukietou, s'est rendue récemment dans la ville océane dans le cadre de la campagne nationale de vulgarisation du Pacte social.

Les femmes venues nombreuses de tous les arrondissements de Pointe-Noire ont adhéré à l'initiative portée par le Conseil consultatif de la femme. Pour ce faire, la secrétaire exécutive de ce Conseil a profité de l'occasion pour présenter les grandes lignes du Pacte social, un engagement conclu entre les femmes du Congo et le président de la République, Denis Sassou N'Guesso.

Yennie Clara Mathurine Osseté Mberi Moukietou, dans son exposé, a notamment insisté sur les valeurs de solidarité, de responsabilité citoyenne et de participation active des femmes au développement du pays. Elle a expliqué que « les politiques publiques les plus efficaces ne se conçoivent pas dans les bureaux, mais se construisent sur le terrain avec les femmes elles-mêmes.

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Le pacte social auquel nous sommes toutes conviées repose sur les fondations solides : la solidarité, le dialogue permanent, le respect mutuel et le sens de la responsabilité envers le vivre-ensemble. Plus que jamais, restons soudées et mobilisées pour léguer un navire prospère à nos familles et à notre cher et beau pays ».

Par ailleurs, Yennie Clara Mathurine Osseté Mberi Moukietou a salué la vision éclairée du président de la République, Denis Sassou N'Guesso, tournée vers l'avenir. En effet, le chef de l'Etat a érigé la promotion de la femme congolaise en pilier incontournable de la stratégie de développement national.

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