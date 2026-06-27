Congo-Brazzaville: Autonomisation des jeunes - Padj et « Mboka propre », deux projets pour promouvoir l'emploi et la citoyenneté

Destinés, entre autres, à renforcer l'insertion professionnelle des jeunes et à promouvoir la culture de la propreté au Congo, le Programme d'autonomisation digitale des jeunes (Padj) et l'initiative citoyenne « Mboka propre » seront lancés sous peu.

Les deux initiatives seront lancées en août prochain, a annoncé le coordonnateur national du Mouvement des jeunes bâtisseurs du Congo (MJBC), Geraldin Andzouana Nkaba, lors d'un échange avec la presse. Selon lui, le Padj porte une vision ambitieuse consistant à faire du Congo une économie de services fondée sur le talent, l'innovation et la création de valeur.

« Notre objectif est de bâtir un écosystème où une jeunesse qualifiée exporte ses compétences et rayonne sur les marchés régionaux et internationaux. Les entreprises congolaises gagnent en visibilité, en compétitivité et en performance grâce aux outils numériques. Le numérique devient un véritable pilier de croissance économique, au même titre que les ressources naturelles », a expliqué le coordonnateur national du MJBC.

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Le Padj, a-t-il poursuivi, transforme le talent en compétence, la compétence en revenu, le revenu en croissance et la croissance en prospérité partagée. Geraldin Andzouana Nkaba estime que le Congo n'a pas besoin d'attendre la révolution numérique car il peut la construire. En effet, il présente ce programme comme étant une réponse structurelle aux défis du chômage des jeunes et à la faible digitalisation du tissu économique congolais. C'est ainsi qu'il sollicite l'accompagnement des institutions publiques, partenaires privés et organisations internationales, ainsi que l'adhésion de la jeunesse congolaise au programme.

« À travers la formation, l'innovation, l'entrepreneuriat numérique et l'accompagnement des jeunes porteurs de projets, le Padj prépare une nouvelle génération d'acteurs capables de participer activement à la transformation digitale et au développement du Congo. Il vise à bâtir un écosystème où une jeunesse qualifiée et compétente exporte son expertise vers les marchés régionaux et internationaux, où les entreprises locales gagnent en visibilité, en compétitivité et en performance grâce au digital, et où le numérique devient un moteur de croissance à part entière », a soutenu le coordonnateur national.

Concernant l'initiative citoyenne « Mboka propre », un accent particulier sera mis sur l'assainissement et la protection de l'environnement. Elle s'articulera autour de trois axes majeurs, notamment la sensibilisation de la population, l'organisation régulière d'opérations de salubrité publique et le renforcement de l'éducation citoyenne.

« Notre engagement est simple, nous ne voulons pas seulement nettoyer nos rues. Nous voulons faire naître une nouvelle conscience citoyenne. Chaque déchet ramassé, chaque caniveau assaini, chaque arbre planté est un acte d'espoir pour notre pays. Le changement commence devant notre maison, dans notre rue et dans notre quartier », a souligné Geraldin Andzouana Nkaba, précisant que la propreté n'est pas seulement une question d'hygiène, mais aussi une question de dignité, de santé, de civisme et d'avenir.