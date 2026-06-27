Afrique Centrale: Conflits dans les Grands lacs - La France appelle au respect du cessez-le-feu et s'inquiète de la poursuite des combats

27 Juin 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

La France, tout en reconnaissant certains progrès dans la recherche de la paix dans la région des Grands Lacs, a appelé, vendredi 26 juin au Conseil de sécurité de l'ONU, les parties en conflit à respecter strictement leurs engagements, notamment en matière de cessez-le-feu.

Intervenant au Conseil de sécurité, le représentant français Jérôme Bonnafont a rappelé les avancées enregistrées ces derniers mois. « Il y a un an, nous nous réunissions alors qu'un accord de paix venait d'être signé entre la République démocratique du Congo et le Rwanda grâce à la médiation américaine. Des progrès ont été faits, notamment avec l'appui du Qatar, du Togo, de l'Union africaine, dont l'action de médiation et de facilitation est centrale ».

Il a toutefois insisté sur la nécessité de poursuivre les efforts pour consolider ces acquis : « L'application de cet accord doit rester notre ligne politique d'horizon pour une paix dans les Grands Lacs ».

Au coeur de son intervention, la question du cessez-le-feu a été présentée comme prioritaire. « Tout d'abord, le cessez-le-feu est plus que jamais une priorité pour protéger les civils. Nous appelons les partis à le respecter effectivement », a déclaré Jérôme Bonnafont.

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Le diplomate français a également dénoncé la poursuite des violences dans la région, mettant en garde contre leurs conséquences sur les populations civiles. « La poursuite des combats menace les populations », a-t-il affirmé.

Il s'est en outre inquiété de l'usage croissant des drones dans les affrontements. « La recrudescence des attaques de drones est inquiétante. Une de nos compatriotes travaillant pour l'UNICEF en a été victime à Goma », a-t-il indiqué, soulignant la dangerosité de ces armes.

Dans ce contexte, la France demande davantage de clarté sur cet incident. « Nous appelons à la transparence sur les responsabilités de cette attaque », a poursuivi le représentant français.

Par ailleurs, Jérôme Bonnafont s'est dit préoccupé par l'extension des violences.

« Nous sommes également préoccupés par celle menée récemment par l'AFC M23 contre l'aéroport de Kisangani, à 400 km des lignes de front », a-t-il déclaré.

Face à cette situation, la France réaffirme l'urgence d'un arrêt effectif des hostilités.

« Un cessez-le-feu effectif est indispensable pour protéger les populations des combats et donner une chance à la paix », a conclu Jérôme Bonnafont.

Cette position traduit la volonté de Paris de soutenir les efforts diplomatiques en cours tout en alertant sur les risques liés à la poursuite des combats dans la région des Grands Lacs.

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