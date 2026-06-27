Congo-Kinshasa: Guerre au pays - Les États-Unis mettent en garde contre ceux qui entravent la paix et annoncent des sanctions

Les États-Unis durcissent le ton face à la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC). Lors d'une intervention au Conseil de sécurité de l'ONU, vendredi 26 juin, leur représentant a mis en garde contre tous les acteurs qui ne respectent pas les engagements pris en vue d'aboutir à une paix durable, affirmant que des mesures de rétorsion sont déjà en cours.

Devant le Conseil de sécurité de l'ONU, Massad Boulos, Conseiller principal du Président des États-Unis pour l'Afrique et le Moyen-Orient, a souligné que malgré certains avancées, les parties impliquées continuent de faillir à leurs obligations.

« En dépit des progrès, les partis continuent à ne pas honorer leurs obligations. La RDC n'a pas honoré ses obligations pour la neutralisation des FDLR, en tout cas dans les zones contrôlées. Dans le même temps, le Rwanda n'a pas honoré ses engagements de désengagement des forces de défense du Rwanda », a-t-il déclaré.

Il a également pointé du doigt le rôle du Rwanda dans le conflit, affirmant :

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« Il continue de soutenir les M23. Des progrès sur ces deux volets sont nécessaires depuis très longtemps et les excuses ne sont plus acceptables, les retards non plus ».

Le responsable américain a insisté sur la détermination de son pays à faire respecter les engagements pris.

« Comme nous l'avons prouvé, les Etats-Unis s'assureront que ceux qui minent la paix dans les RDC rendent des comptes », a-t-il martelé.

Pour illustrer cette fermeté, Massad Boulos a évoqué des sanctions déjà appliquées. « En mars, par exemple, nous avons sanctionné les RDF pour leur soutien, leur formation et leur combat actif aux côtés des M23 », a-t-il indiqué.

Il a ajouté un exemple récent :

« Et hier, nous avons mis sous sanction un réseau travaillant en coordination avec les M23 afin de faire sortir illégalement des minerais de l'RDC vers le Rwanda ».

Le message adressé aux parties impliquées est sans ambiguïté. « Notre message aux partis est clair, cesser cette quête d'une solution militaire à ce conflit, une quête trop dangereuse, et respecter le cadre convenu pour la paix », a déclaré Massad Boulos.

Il a conclu par une mise en garde ferme :

« Toute inaction, toute obstruction supplémentaire de la part des partis se soldera par des mesures de riposte supplémentaire ».

Cette prise de position et les sanctions prises par les Etats-Unis entrent dans le cadre de sa médiation de l'accord de paix signé à Washington entre la RDC et le Rwanda pour mettre fin à la Guerre menée dans l'Est congolais par la rébellion de l'AFC-M23 avec un soutien actif du Rwanda.