Togo: Délestages, déficit, solutions - Le pays face à son défi énergétique

Interpellé vendredi à l'Assemblée nationale sur les coupures d'électricité qui pénalisent les particuliers, les entreprises et les services publics depuis plusieurs mois, le ministre délégué chargé de l'Energie Robert Eklo a livré un diagnostic sans détour.

La cause principale est claire : le Togo manque d'électricité aux heures de pointe. Entre 17h et minuit, la demande nationale atteint environ 360 MW, pour une production locale de seulement 180 MW. Le reste dépend des importations - en provenance du Ghana et du Nigeria - qui fournissaient habituellement 225 MW combinés. Or, ces volumes se sont effondrés, tombant parfois à moins de 90 MW cumulés, ces pays faisant eux-mêmes face à des pénuries internes.

« Les importations ont chuté de 110 MW à parfois 20 MW pour le Ghana, et de 115 MW à 70 MW pour le Nigeria. C'est cette contrainte qui explique principalement les délestages observés », a indiqué le ministre.

Pour atténuer la crise à court terme, le gouvernement a mis en service 20 MW de groupes thermiques d'appoint, avec 20 MW supplémentaires attendus prochainement. Des négociations sont en cours avec Accra et Abuja pour restaurer les volumes d'importation. Le lancement imminent de la centrale solaire de Dapaong (25 MW avec 36 MWh de stockage) est également annoncé.

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En attendant, M. Eklo appelle à la sobriété : optimisation des climatiseurs, équipements moins énergivores et décalage des consommations industrielles hors des heures de pointe.

À moyen terme, le pays vise une indépendance énergétique dans quatre à six ans, avec la construction d'une centrale de 120 MW à Lomé et le développement de nouvelles capacités solaires à Sokodé, Awandjélo et Blitta pour atteindre environ 400 MW de capacité solaire.