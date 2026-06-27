Sénégal: 4 buts en coupe du monde - Ismaïla Sarr se rapproche de Roger Milla et d'Asamoah Gyan

Buteur face à l'Irak (5-0), Ismaïla Sarr dépasse Pape Bouba Diop et devient le meilleur buteur de l'histoire du Sénégal en Coupe du monde avec 4 réalisations. L'attaquant sénégalais n'est plus qu'à une réalisation du Camerounais Roger Milla (5 buts) et à 2 unités du record africain détenu par le Ghanéen Asamoah Gyan (6 buts).

Dos au mur après deux défaites contre la France (3-1) et la Norvège (3-2), le Sénégal devait impérativement s'imposer face à l'Irak lors de la troisième journée de la phase de groupes. En attaque, Pape Thiaw a opéré un changement tactique en plaçant Ismaïla Sarr à la pointe du dispositif. L'attaquant de Crystal Palace s'était déjà illustré, quelques jours plus tôt, en inscrivant un doublé face à la Norvège. Grâce à ces deux réalisations, il avait rejoint Pape Bouba Diop, jusque-là meilleur buteur sénégalais de l'histoire de la Coupe du monde avec trois buts.

Peu servi en bons ballons durant la première période, l'ancien pensionnaire de Génération Foot s'est tout de même procuré deux occasions dans la première demi-heure. Au retour des vestiaires, les «Lions» ont accéléré le rythme. Profitant d'un excellent travail de Lamine Camara, qui l'a parfaitement servi, « Speedy Iso » a inscrit le deuxième but sénégalais. Il s'agit de son troisième but dans cette édition du Mondial et de son quatrième en phase finale de Coupe du monde. Il devient ainsi le meilleur buteur de l'histoire du Sénégal dans la compétition.

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Libéré par cette réalisation et par l'entrée en jeu de Nicolas Jackson, Ismaïla Sarr a livré une seconde période encore plus aboutie avant de céder sa place à Assane Diao. Si les « Lions », en course pour l'une des huit places de meilleurs troisièmes, poursuivent leur parcours, l'enfant de Saint-Louis pourrait encore améliorer son total. Parmi les meilleurs buteurs africains de l'histoire de la Coupe du monde, seuls deux joueurs le devancent désormais : le légendaire Camerounais Roger Milla, auteur de cinq buts, et l'ancien attaquant des « Black Stars » du Ghana Asamoah Gyan, recordman africain avec six réalisations.

À 28 ans, Ismaïla Sarr, qui est également le Sénégalais ayant disputé le plus de matches en Coupe du monde (10), a encore l'occasion de rejoindre, voire dépasser, ces deux légendes. Mais pour cela, il faudra d'abord que le Sénégal, première sélection africaine à inscrire cinq buts dans un match de Coupe du monde, décroche sa qualification pour les huitièmes de finale parmi les meilleurs troisièmes.