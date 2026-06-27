Sénégal: Les Lions ont regagné leur camp de base au New Jersey après leur large succès en terre canadienne

New Brunswick (Etats-Unis) — La délégation sénégalaise a rejoint son camp de base au New Brunswick, dans la nuit de vendredi à samedi, après le large succès des Lions devant l'Irak (5-0).

A la fin de la rencontre, les Lions ont regagné directement l'aéroport de Toronto pour celui de Newark.

Pape Thiaw et ses joueurs sont arrivés peu après minuit (4H GMT) dans leur tanière au centre ville du New Brunswick.

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Visiblement fatigués, les Lions ont été applaudis à leur descente de bus par la personnel de l'hôtel Hayatt Regency, où ils sont installés.

Le milieu terrain Pape Guèye est le seul joueur à s'adresser à quelques journalistes présents sur les lieux.

L'équipe nationale de football du Sénégal est officiellement qualifiée en seizièmes de finale de la coupe du monde 2026 grâce à son large succès contre l'Irak (5-0) et le verdict favorable des autres groupes qui ont joué dans la nuit de vendredi à samedi.

Les Lions sont assurés de disputer les seizièmes de finale de la Coupe du Monde, après le match nul (1-1) de l'Égypte face à l'Iran.

Avec la victoire de l'Espagne sur l'Uruguay (groupe H) et la match nul de l'Égypte devant l'Iran, les protégés de l'entraîneur Pape Thiaw sont assurés d'être parmi les huit meilleurs troisièmes avant les derniers matchs de la phase de groupe prévus samedi et dimanche.