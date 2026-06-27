Sénégal: Abdoulaye Fall écarte toute crise au sein de l'équipe nationale et dénonce des 'manipulations'

New Brunswick (New Jersey) — Le président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Abdoulaye Fall, a rejeté, toute idée de tensions au sein de l'équipe nationale, dénonçant des "manipulations", tout en affirmant que les difficultés récentes sont uniquement liées au jeu et à la réussite sportive.

"Non, il n'y a pas de problème de sérénité. Je pense que tout ça, c'est juste de la manipulation. Je le dis en toute sincérité. C'est juste un problème de chance. Vous savez, le haut niveau se joue sur quelques détails. On a eu des occasions qu'on n'a pas pu concrétiser. Les autres équipes ont été beaucoup plus chanceuses et, finalement, elles ont gagné contre nous", a-t-il déclaré au retour de l'équipe nationale du Sénégal à son hôtel, au New Brunswick, dans la nuit de vendredi à samedi, après sa large victoire (5-0) contre l'Irak, disputée à Toronto, au Canada.

Les Lions sont arrivés aux environs de minuit (4H GMT) au Hyatt Regency de New Brunswick, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis.

L'équipe "se remet sur la bonne trajectoire, c'est-à-dire celle de la victoire. Prions pour que tout le reste continue comme ça", a-t-il déclaré, assurant qu'il n'y a pas de crise interne.

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Il a salué le résultat obtenu, estimant que l'objectif prioritaire avait été atteint.

"Ah si, on a espoir parce que l'objectif est déjà atteint : c'était d'aller chercher une victoire. Donc, on l'a obtenue", a-t-il indiqué.

Interrogé sur un éventuel sursaut d'orgueil de l'équipe nationale, Abdoulaye Fall a relativisé cette lecture.

"Ce n'est pas un sursaut d'orgueil, c'est un résultat qu'on attendait. Ce qui s'est passé auparavant, ce n'était pas ce qui était prévu. Mais l'essentiel, c'était d'obtenir la victoire et nous l'avons obtenue. Maintenant, nous prions pour qu'il y ait la qualification", a-t-il souligné.

Le Sénégal s'est officiellement qualifié pour les seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026, à la faveur du match nul (1-1) entre l'Égypte et l'Iran.

L'équipe nationale figure officiellement parmi les huit meilleurs troisièmes qui poursuivront la compétition.