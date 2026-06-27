Sénégal: Le pays officiellement qualifié en seizième de finale de la coupe du monde 2026

27 Juin 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

New Jersey — L'équipe nationale de football du Sénégal est officiellement qualifiée en seizièmes de finale de la coupe du monde 2026 grâce à son large succès contre l'Irak (5-0) et le verdict favorable des autres groupes qui ont joué dans la nuit de vendredi à samedi.

L' équipe nationale du Sénégal est assurée de disputer les seizièmes de finale de la Coupe du Monde, après le match nul (1-1) de l'Égypte face à l'Iran.

Avec la victoire de l'Espagne sur l'Uruguay (groupe H) et la match nul de l'Égypte devant l'Iran, les protégés de l'entraîneur Pape Thiaw sont assurés d'être parmi les huit meilleurs troisièmes avant les derniers matchs de la phase de groupe prévus samedi et dimanche.

Le Sénégal rejoint ainsi les autres équipes africaines qualifiées pour les seizièmes de finale. Il s'agit de la Côte d'ivoire, du Cap-Vert, de l'Egypte, du Ghana, du Maroc, de l'Afrique du Sud.

L'Algérie et la République démocratique du Congo qui jouent le week-end ont aussi de réelles chances de se qualifier autour suivant. Seule la Tunisie est officiellement éliminée parmi les pays africains.

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