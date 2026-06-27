Sénégal: Mondial 2026 - Pape Gueye satisfait de sa prestation et du large succès de l'équipe

New York — Auteur d'un doublé lors de la large victoire du Sénégal face à l'Irak (5-0), le milieu de terrain Pape Gueye s'est dit satisfait de sa prestation et de celle de l'équipe, soulignant l'importance du collectif et de la réaction affichée.

"Il m'avait dit (El Hadj Diouf, ancien international et membre du staff technique des Lions) que j'allais mettre deux buts, donc je suis très content. Très content. On a pu aider l'équipe, c'est le plus important. Aujourd'hui, on avait à coeur de montrer un autre visage du Sénégal, et je pense que c'est ce qu'on a fait", a déclaré le joueur.

Le milieu sénégalais a insisté sur la capacité de l'équipe à répondre présente dans un match maîtrisé, tout en restant dans l'attente des autres résultats dans la compétition.

"Cinq buts. Maintenant, on est dans une position où on doit attendre les résultats, donc on va attendre tranquillement", a-t-il ajouté.

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Entré en jeu (57e mn) avec une grande efficacité, il a expliqué avoir tenté sa chance face à un bloc adverse regroupé.

"Je savais qu'ils étaient en bloc bas. Donc soit passer par le dribble, soit la frappe. Quand j'étais sur le banc, je me suis dit que j'allais tenter ma chance. Premier ballon, ça a fonctionné. J'aurais pu en marquer d'autres, mais l'objectif a été atteint ce soir", a-t-il confié.

Pape Gueye a également évoqué les échanges avec son entourage avant la rencontre, ainsi que la dynamique collective.

"Aujourd'hui, ce qu'on voulait, c'est gagner et marquer. C'est ce qu'on a fait avec ce 5-0. Maintenant on est dans une position où on attend les résultats. On est contents et concentrés sur la suite", a-t-il soutenu.

Pape Gueye est entré, vendredi, dans l'histoire du football national en devenant le quatrième Lion à inscrire un doublé lors d'un match de Coupe du monde, après Henri Camara, Pape Bouba Diop et Ismaila Sarr.