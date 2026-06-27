Maroc: Coupe du Monde - Les Lions de l'Atlas s'envolent pour le Mexique avant le choc face aux Pays-Bas

27 Juin 2026
Libération (Casablanca)

Une nouvelle étape commence pour l'équipe nationale du Maroc. Vendredi, les Lions de l'Atlas ont quitté leur camp de base des États-Unis pour s'envoler vers le Mexique, où se jouera leur avenir immédiat dans cette Coupe du Monde.

Avant de monter dans l'avion, la sélection marocaine a effectué une ultime séance d'entraînement sur le sol américain, à New Jersey. La délégation a désormais posé ses valises à Monterrey, où le staff technique prévoit de poursuivre la préparation et d'animer de nouvelles séances d'entraînement afin de s'adapter au climat et aux conditions locales. L'enjeu est de taille : décrocher un billet pour les huitièmes de finale afin de valider leur ticket de retour aux États-Unis pour la suite de la compétition.

Le Maroc entre désormais dans le vif du sujet avec la phase à élimination directe. Les hommes de Mohamed Ouahbi affronteront la redoutable équipe des Pays-Bas pour le compte des seizièmes de finale.

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