Maroc: Dakhla - Une délégation des États de la Caraïbe orientale prospecte les opportunités de coopération économique

Une délégation de haut niveau représentant plusieurs États membres de l'Organisation des États de la Caraïbe orientale (OECS) s'est rendue, vendredi à Dakhla, afin de s'informer du potentiel économique de la région de Dakhla-Oued Eddahab et d'examiner les moyens de renforcer la coopération bilatérale dans différents domaines.

Cette visite qui s'inscrit dans le cadre de la semaine de promotion économique des pays de la Caraïbe orientale au Maroc, organisée du 22 au 27 juin par l'Agence marocaine de coopération internationale (AMCI), en partenariat avec plusieurs institutions nationales, a pour objectif de renforcer les échanges commerciaux, les investissements et les partenariats économiques entre les deux parties.

À cette occasion, les membres de la délégation ont tenu des rencontres avec le Secrétaire général de la wilaya de la région de Dakhla-Oued Eddahab, Abderrazak El Gourji, et le président du Conseil régional, El Khattat Yanja, ainsi qu'avec les responsables du Centre régional d'investissement (CRI) et de la Chambre africaine du commerce et des services.

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Ces rencontres ont permis de mettre en exergue les principaux projets structurants de la région, et les opportunités d'investissement offertes dans plusieurs secteurs stratégiques, ainsi que les perspectives de coopération économique entre le Maroc et les États de la Caraïbe orientale.

Dans une déclaration à la presse, le Chef du développement des politiques commerciales au sein de l'Unité opérationnelle pour la compétitivité des entreprises de la Commission de l'OECO, Ricardo James s'est dit « impressionné » par la qualité des infrastructures, notamment le projet du port Dakhla Atlantique destiné à ériger la région en pôle majeur du commerce international.

Cette visite, a-t-il poursuivi, a également permis à la délégation de prendre connaissance des projets de développement, tout en identifiant plusieurs domaines de coopération entre le Maroc et les États membres de l'OECS.

Pour sa part, le président du Conseil des entreprises de l'OECO, Gordon Charles, a indiqué que cette visite a permis à la délégation de découvrir les opportunités d'investissement qu'offre le Maroc et d'examiner les perspectives de coopération bilatérale.

M. Charles a également souligné que les membres de la délégation ont identifié des opportunités de coopération dans les domaines de l'économie bleue, de l'économie verte, du tourisme ainsi que des échanges commerciaux.

Dans le même sillage, il a fait savoir que le projet du port Dakhla Atlantique constitue une plateforme économique et logistique majeure pour renforcer les échanges commerciaux entre opérateurs marocains et caraïbéens.

De son côté, le président du Conseil de la région de Dakhla-Oued Eddahab, El Khattat Yanja, a indiqué que cette rencontre constitue une occasion pour les membres de la délégation de la Caraïbe de découvrir la dynamique économique que connaît la région ainsi que les grands projets structurants qui y sont réalisés.

Cette visite vise également à identifier les domaines de coopération bilatérale, en particulier entre la région et les pays membres de l'OECS, ainsi qu'à explorer les opportunités d'investissement et de partenariat entre les entreprises des deux parties.

Dans la même journée, la délégation a effectué une visite au chantier du port Dakhla Atlantique, où elle a pris connaissance de l'état d'avancement de ce projet structurant et de son rôle stratégique dans le renforcement de la connectivité maritime et des échanges commerciaux.

La délégation regroupe des responsables d'institutions publiques, d'agences de promotion des investissements, de chambres de commerce et d'organismes de développement économique issus de plusieurs États membres de l'OECS, notamment Antigua-et-Barbuda, la Dominique, la Grenade, Saint-Kitts-et-Nevis, Sainte-Lucie et Saint-Vincent-et-les-Grenadines.

A noter que cette initiative s'inscrit dans le cadre des actions que le ministère des Affaires Étrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains Résidant à l'Étranger met en oeuvre pour accompagner la diplomatie économique du Royaume du Maroc à l'échelle internationale, à travers l'AMCI et ses partenaires.