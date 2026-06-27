Egypte: Coupe du Monde - Les Pharaons au bout du suspense

Ce n'était pas un match de football, c'était un thriller hitchcockien sous le toit du Seattle Stadium. Au bout d'une nuit irrespirable, l'Égypte a composté son billet pour la phase à élimination directe de ce Mondial 2026 grâce à un nul héroïque (1-1) face à l'Iran. Une qualification acquise dans la douleur, le sang et les larmes, validée au bout du temps additionnel après un ouf de soulagement monumental poussé par tout le peuple celte... et les arbitres vidéo.

Le réveil de Saber, l'envol de Shobeir

Le plan de Hossam Hassan avait pourtant débuté comme dans un rêve. Dès la 5e minute, sur une première banderille de l'inévitable Mohamed Salah, le portier iranien Alireza Beiranvand relâchait le cuir. En renard, Mahmoud Saber passait par là pour catapulter le ballon au fond et signer son deuxième but du tournoi (1-0, 5e). Départ idéal.

Mais cette Égypte aime visiblement se faire peur. Dans la foulée, Mehdi Taremi s'écroulait dans la surface et obtenait un penalty. On voyait alors les Pharaons tanguer, mais Mostafa Shobeir sortait le grand jeu d'une parade monumentale pour repousser la tentative de la star de l'Inter. Un sursis de courte durée : sur le second ballon qui suivait l'action, Ramin Rezaeian passait la défense égyptienne au hachoir pour égaliser (1-1, 15e). Un premier quart d'heure électrique.

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La clim' de la VAR

La suite ? Une formidable guerre des tranchées. Si l'Égypte a eu les munitions pour reprendre les devants par Trezeguet ou le remuant Omar Marmoush, entré en jeu pour apporter du sang neuf, c'est bien l'Iran qui a fait le siège de la surface africaine en fin de match, fracassant notamment les montants d'un Shobeir miraculé.

Le chiffre : 90+4

La minute où le destin de l'Égypte a basculé. Moins de cent vingt secondes d'attente insoutenable avant que la VAR ne délivre le peuple égyptien en annulant le but de Khalilzadeh.

Et puis, ce temps additionnel a basculé dans l'irrationnel. À la 94e minute, sur un ultime coup de pied arrêté, Shoja Khalilzadeh catapultait le ballon au fond des filets. Explosion de joie iranienne, l'Égypte était à terre, virtuellement éliminée. C'était sans compter sur l'oeil du cyclone : la VAR. Après de longues secondes d'une tension insoutenable, le couperet tombait : hors-jeu. But annulé. La clim' était totale pour la Team Melli, le miracle absolu pour les Pharaons.

Au coup de sifflet final, les hommes de Hossam Hassan pouvaient exulter. Qu'importe la manière, l'Égypte sera bien au rendez-vous des seizièmes de finale. Solides, résilients et escortés par cette réussite qui fait les grands destins, les Pharaons s'offrent le droit de poursuivre l'aventure. Et vu le scénario de cette fin de match, ils n'ont plus peur de rien.