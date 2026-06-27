Addis-Abeba — Le passage de l'Université d'Addis-Abeba au statut d'établissement autonome a ouvert de nouvelles perspectives en lui accordant l'indépendance institutionnelle indispensable pour renforcer la recherche au service du développement national et former des diplômés hautement qualifiés, a déclaré le président par intérim, Samuel Kifle.

Cette prestigieuse université célèbre sa 76e cérémonie de remise des diplômes, au cours de laquelle 6 417 étudiants issus de différentes filières reçoivent leurs diplômes de licence, de master et de doctorat.

La cérémonie s'est tenue en présence du ministre de l'Éducation et chancelier de l'université, le professeur Berhanu Nega, de la directrice générale d'Ethio Telecom et présidente du conseil d'administration de l'université, Frehiwot Tamru, ainsi que de hauts responsables gouvernementaux, des proches des diplômés et de nombreux invités.

Dans son allocution, Samuel Kifle a souligné le caractère historique de cette promotion, organisée peu après le 75e anniversaire de l'université, mettant en valeur une longue tradition d'excellence dans les domaines de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Selon lui, cette cérémonie représente également une étape décisive dans l'histoire de l'institution, traduisant l'aboutissement d'un processus d'autonomie administrative poursuivi depuis de nombreuses années.

Il a expliqué que cette évolution permet désormais à l'université de sélectionner ses étudiants selon ses propres exigences académiques, d'élaborer des programmes spécialisés et d'exercer pleinement son autonomie institutionnelle.

Évoquant le rayonnement international de l'établissement, le président par intérim a rappelé que l'Université d'Addis-Abeba demeure une référence en Afrique de l'Est et figure parmi les cinq meilleures universités africaines, grâce à la qualité de ses recherches scientifiques et à l'importance de ses publications académiques.

Il a également annoncé que l'université a enregistré un excellent taux de réussite de 91 % lors du récent examen national de fin d'études, les 3 602 candidats présentés ayant tous été admis.

Il a précisé qu'un total de 18 programmes universitaires ont obtenu un taux de réussite de 100 %, témoignant de la qualité des formations dispensées par l'établissement.

« Vous êtes diplômés à une période où notre pays offre de nombreuses opportunités et où le monde connaît une profonde transformation industrielle ; les perspectives qui s'ouvrent devant vous sont particulièrement prometteuses », a-t-il déclaré à l'intention des nouveaux diplômés.

Il leur a rappelé que leur formation universitaire leur avait permis d'acquérir la résilience nécessaire pour évoluer dans un environnement mondial en constante mutation, tout en développant une véritable culture de l'apprentissage tout au long de la vie.

Samuel Kifle a affirmé que l'autonomie offre à l'université davantage de liberté et de responsabilité dans sa gouvernance. Elle favorisera la mise en oeuvre de programmes destinés à soutenir la prospérité globale de l'Éthiopie, tout en consolidant les mécanismes institutionnels et administratifs.

Elle permettra également à l'établissement d'identifier, de recruter et de former, en toute indépendance, les étudiants les plus brillants et les plus talentueux provenant de l'ensemble des régions du pays.

En conclusion, le président par intérim a invité les diplômés à transformer les connaissances acquises en une véritable sagesse, les exhortant à devenir des acteurs visionnaires capables d'apporter des solutions aux défis de leur pays ainsi qu'à ceux de la communauté internationale.