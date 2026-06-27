Ethiopie: Près de 130 étudiants éthiopiens bénéficient de bourses de l'ICCR pour poursuivre leurs études supérieures en Inde

Addis-Abeba — Un total de 130 étudiants éthiopiens ont obtenu des bourses du Conseil indien des relations culturelles (ICCR) afin de poursuivre des études de licence, de master et de doctorat dans plusieurs établissements d'enseignement supérieur en Inde.

Les bénéficiaires de ces bourses ont participé à une séance d'orientation organisée à l'ambassade de l'Inde à Addis-Abeba avant leur départ vers l'Inde.

D'après une publication diffusée par l'ambassade de l'Inde sur les réseaux sociaux, cette nouvelle promotion constitue une avancée significative dans le renforcement de la coopération éducative entre l'Éthiopie et l'Inde.

À l'occasion de sa visite officielle en Éthiopie, le Premier ministre indien, Narendra Modi, avait annoncé le doublement du nombre de bourses de l'ICCR destinées aux étudiants éthiopiens, portant leur total de 65 à 130. Le nombre sans précédent de bénéficiaires enregistré cette année reflète la concrétisation de cet engagement.

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S'adressant aux étudiants sélectionnés, l'ambassadeur de l'Inde en Éthiopie, Anil Kumar Rai, leur a adressé ses félicitations. Il les a invités à profiter pleinement de cette opportunité en recherchant l'excellence dans leurs études et en incarnant les ambassadeurs de la relation d'amitié forte et durable qui unit l'Éthiopie et l'Inde.

Le programme de bourses de l'ICCR permet aux étudiants éthiopiens d'accéder à des études supérieures dans un vaste choix de disciplines au sein d'universités indiennes réputées, contribuant ainsi au renforcement de la coopération académique ainsi qu'au rapprochement entre les peuples des deux nations.