Madagascar: Ankorondrano Andrefana - Un incendie frappe une famille la veille de la fête

Une maison a été la proie des flammes, la veille de la fête de l'Indépendance, à Ankorondrano Andrefana. L'origine de l'incendie reste indéterminée.

Fidelicia, mère de famille et tenancière d'une gargote à Ankorondrano Andrefana, se préparait à une journée qu'elle espérait prospère. Le 25 juin, veille de la fête de l'Indépendance, elle comptait sur l'affluence des clients pour réaliser de bonnes ventes. Mais alors qu'elle servait encore dans son petit restaurant, une alerte est tombée : sa maison, située au coeur du quartier, était en train de brûler.

Sans réfléchir, elle a laissé ses clients et s'est précipitée vers son domicile. Restés dans la gargote, les clients ont pris l'initiative de fermer le restaurant et de ranger les affaires en son absence. Pendant ce temps, elle courait vers sa maison, le coeur battant, avec l'espoir de sauver quelque chose. Mais les flammes avaient déjà gagné l'étage. Deux chambres et une galerie étaient englouties par le feu.

Alertés à 18 h 58, les sapeurs-pompiers sont arrivés à 19 h 03. Ils ont réussi à maîtriser le brasier à 19 h 12, avant de l'éteindre complètement à 19 h 31.

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Les habitants du quartier, mobilisés dès les premières minutes, avaient puisé de l'eau dans le canal pour tenter de contenir l'embrasement. Un responsable du fokontany, témoin de la scène, raconte avoir aperçu le brasier depuis l'autre côté de la rue. « Le feu était impressionnant. Les riverains se sont unis pour le combattre, mais presque tous les biens ont été détruits », dit-il, encore marqué par les événements.

La propriétaire énumère d'une voix brisée ce qui a disparu : un million d'ariary en liquide, des vêtements, des cahiers, un téléviseur et un réfrigérateur. L'un de ses enfants, qui doit passer le BEPC, a vu tous ses cahiers et son matériel scolaire partir en fumée. Il est désormais contraint de réviser chez des amis.

Parti en fumée

La famille, privée de toit, s'est réfugiée chez des proches. « Heureusement, aucun enfant n'était à la maison au moment du sinistre », souffle Fidelicia, encore bouleversée.

La Jirama et la police se sont rendues sur place pour examiner les causes possibles de l'incendie. Le compteur électrique n'a pas explosé, ce qui écarte l'hypothèse d'un court-circuit. L'origine du feu demeure inconnue.