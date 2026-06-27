Sénégal: CFEE 2026 - La région de Kaolack affiche un taux de réussite de 95,50%

27 Juin 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Kaolack — L'Inspection d'académie (IA) de Kaolack (centre) a enregistré un taux de réussite de 95,50% à l'examen du Certificat de fin d'études élémentaires (CFEE) 2025-2026, a appris l'APS de ses services.

Sur un total de 20 175 candidats, 20 050 ont planché sur les épreuves. Il y a eu 125 absents, dont 64 garçons et 61 filles.

Dans une note, l'IA fait état de 19 147 admis dont 11 003 filles et 8144 garçons.

L'Inspection de l'éducation et de la formation (IEF) du département de Guinguinéo affiche un taux de réussite de 95,43%, celui de Nioro du Rip, 94,73%, l'IEF Kaolack commune, 94,92%.

L'IEF de Kaolack département a obtenu un taux de réussite de 96,67%.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.