Sénégal: CFEE 2026 - La région de Kaolack affiche un taux de réussite de 95,50%

Kaolack — L'Inspection d'académie (IA) de Kaolack (centre) a enregistré un taux de réussite de 95,50% à l'examen du Certificat de fin d'études élémentaires (CFEE) 2025-2026, a appris l'APS de ses services.

Sur un total de 20 175 candidats, 20 050 ont planché sur les épreuves. Il y a eu 125 absents, dont 64 garçons et 61 filles.

Dans une note, l'IA fait état de 19 147 admis dont 11 003 filles et 8144 garçons.

L'Inspection de l'éducation et de la formation (IEF) du département de Guinguinéo affiche un taux de réussite de 95,43%, celui de Nioro du Rip, 94,73%, l'IEF Kaolack commune, 94,92%.

L'IEF de Kaolack département a obtenu un taux de réussite de 96,67%.