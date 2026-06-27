Sénégal: L'ambassadeur du Maroc à Dakar rend visite au khalife général des Tidianes

Dakar — L'ambassadeur du Royaume du Maroc au Sénégal, Hassan Naciri, a rendu une visite de courtoisie au khalife général de la Tariqa tidiane, Cheikh Boubacar Mansour Sy, afin de s'enquérir de son état de santé, selon un communiqué transmis à l'APS.

Cette visite, effectuée vendredi, correspondant au 10 Mouharram 1448 de l'Hégire, s'est déroulée en présence d'une délégation de l'ambassade du Maroc.

Selon le communiqué, le diplomate marocain a transmis au guide religieux les salutations du Roi du Maroc, Mohammed VI, ainsi que "la Haute Sollicitude" que le souverain accorde à la Tariqa tidiane et au peuple sénégalais.

Hassan Naciri a indiqué que cette démarche s'inscrivait dans le cadre des relations humaines et spirituelles entretenues entre la famille royale marocaine et les confréries soufies sénégalaises.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le khalife général de la confrérie tidiane a salué cette visite qui renforce "la solidité des liens historiques et la qualité des relations entre le Sénégal et le Maroc, rapporte le texte.

Cheikh Boubacar Mansour Sy a également exprimé sa gratitude au souverain marocain pour les marques d'attention accordées aux ressortissants sénégalais, y voyant "un témoignage des relations fraternelles entre les deux pays".

Le guide religieux est aussi revenu sur la visite qu'il avait effectuée au Maroc en 2018, à la tête d'une délégation, à la suite du décès de son frère, Cheikh Abdelaziz Sy Al Amine. Il a rappelé que ce déplacement avait notamment permis l'impression d'un recueil consacré aux enseignements de l'érudit El Hadj Malick Sy, selon le communiqué.

Il a, en outre, plaidé pour un renforcement des liens historiques entre le Royaume du Maroc et les confréries soufies du Sénégal, en particulier la Tariqa tidiane.

Des prières ont été formulées par le Khalife général à l'attention du roi Mohammed VI et du président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, ajoute t-on.