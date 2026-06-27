Ghana: Mondial 2026 - Suspense entre la Croatie et le Ghana, l'Angleterre doit assurer

Troisième du groupe L, la Croatie de Luka Modric peut se contenter d'un nul face au Ghana, samedi à Philadelphie, pour s'assurer d'une place en 16es de finale du Mondial dans un groupe L où l'Angleterre devra assumer son statut de favori.

Croatie: calcul, pas calcul ?

Les Croates comptent un point de moins que les Black Stars (4 pts) et si une victoire les assurerait a minima de la deuxième place, un résultat nul les maintiendrait parmi les huit meilleurs troisièmes, bénéficiaires d'un sésame pour les 16es.

L'équipe vieillissante du sélectionneur Zlatko Dalic s'est largement inclinée devant l'Angleterre (4-2) avant de faire le service minimum (1-0) face au Panama, l'équipe la plus faible du groupe. Pas de quoi rassurer les fans de Modric, le milieu de l'AC Milan qui, à 40 ans, dispute sa cinquième Coupe du monde (après 2006, 2014, 2018 et 2022), mais n'a plus son lustre d'antan (finaliste face à la France en Russie, troisième en battant le Maroc au Qatar). Le capitaine, titulaire indiscutable, a d'ailleurs été remplacé durant les deux premiers matches.

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En face, les hommes de Carlos Queiroz ont montré contre l'Angleterre (0-0) qu'ils savaient défendre et résister aux assauts de Harry Kane et consorts jusque dans le temps additionnel. Les Black Stars avaient auparavant prouvé qu'ils pouvaient aussi rester concentrés pour marquer dans les dernières minutes face au Panama (1-0).

Les coéquipiers de l'attaquant Jordan Ayew, 34 ans et devenu à cette occasion le plus capé des Black Stars devant son frère Andre (121 sélections), pourront également compter sur le milieu Thomas Partey, qui n'avait pas disputé le match contre l'Angleterre faute d'avoir obtenu un visa pour se rendre au Canada, car il fait l'objet d'accusations de viols et d'agression sexuelle portées par quatre femmes entre 2020 et 2022.

L'Angleterre veut conclure

A la première place du groupe avec quatre points et un seul but d'avance au goal-average sur le Ghana, les Three Lions doivent finir le travail contre le Panama pour ne pas dépendre de l'autre match disputé simultanément (17h00 locales, 21h00 GMT).

Mais l'équipe d'Amérique centrale, avec zéro point pour sa deuxième participation à un Mondial après 2018, n'a plus rien à perdre et tout à gagner dans cette rencontre.

« Il faut continuer à croire en nous, il reste un match, nous pouvons terminer de la meilleure manière et ainsi donner de la joie » aux supporters, a affirmé après le match contre la Croatie le milieu de terrain Cristian Martinez.

Le milieu d'Arsenal Eberechi Eze a pour sa part assuré mercredi que l'Angleterre jouait avec « l'intensité et la passion » de la Premier League, comme demandé par Thomas Tuchel.

« Vous pouvez voir comme c'est difficile pour nos adversaires de jouer contre nous, avec cette énergie et cet état d'esprit, ajoutés à la qualité au sein de l'équipe », a-t-il expliqué.

Harry Kane, meilleur marqueur en Bundesliga cette saison avec le Bayern Munich et buteur attitré de l'Angleterre, en est à deux réalisations depuis le début de la compétition. Contre le Panama, il voudra sûrement sortir un coup du chapeau pour revenir à hauteur de Lionel Messi.