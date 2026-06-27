Afrique: Dhaneshwar Damry évoque une intégration renforcée avec le continent pour soutenir la croissance

Le junior minister aux Finances, Dhaneshwar Damry, a défendu le Budget 2026-2027 en le qualifiant de «Budget responsable et durable», répondant ainsi aux critiques formulées par le leader du Mouvement socialiste militant (MSM), Pravind Jugnauth.

Sur le plan technique, il a expliqué que l'essentiel pour l'économie réside dans sa trajectoire. «La direction de la dette va descendre de 87,8 % à 85,8 % avec les Chagos. De plus, le déficit budgétaire va passer de 6 % à 3 %. Ce qui importe pour l'économie, surtout pour les investisseurs locaux et internationaux qui nous écoutent, c'est le mix du solde budgétaire.»

D'ajouter que «le solde budgétaire est composé du budget récurrent et du budget de capital. Si vous examinez notre cadre macroéconomique, vous constaterez que le déficit du budget récurrent est en baisse. Cela signifie que nous n'avons plus besoin d'emprunter pour financer la consommation courante. En revanche, le déficit se situe au niveau du budget de capital, ce qui signifie que nous empruntons pour investir. C'est exactement ce que nous entendons lorsque nous parlons de passer d'une économie axée sur la consommation à une économie axée sur l'investissement», soulignant qu'il s'agit de la mesure la plus importante de ce Budget.

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Abordant la question du financement des projets annoncés, Dhaneshwar Damry a critiqué ceux qui remettent en cause la capacité du gouvernement à réaliser ses engagements. Il a estimé que certains n'avaient «aucun bilan en matière de réalisation» et faisaient partie du système qui a contribué à créer les difficultés actuelles.

Dhaneshwar Damry a également évoqué le renforcement des liens économiques entre Maurice et l'Afrique. Selon lui, Maurice ne pourra pas atteindre ses objectifs de croissance économique de 3,5 % à 4 % sans une intégration plus poussée avec le continent africain.

«Maurice compte environ 1,3 million d'habitants et l'âge médian de sa population est de 40 ans. L'Afrique, quant à elle, rassemble près de 1,4 milliard d'habitants, avec un âge médian de seulement 19 ans. Nous devons désormais nous voir comme un peuple, une nation et un continent lorsqu'il s'agit de notre économie», a-t-il déclaré.