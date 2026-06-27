Ile Maurice: At My Command succède à Itsrainingwilliam

La Barbé Cup reste dans la vitrine de l'écurie Gujadhur. Vainqueur de cette affiche l'an dernier, la plus vieille écurie du turf a vu sa doublure, At My Command, se signaler aujourd'hui dans cette deuxième course classique de la saison.

Si Zil Moris, le porte-drapeau de l'écurie dans cette joute, a joué de malchance en fin de parcours, At My Command a, lui, déployé un joli coup de reins pour souffler la victoire à Bugalugs (Corrales), sous la conduite de Swapneel Rama. L'entraîneur Ramapatee Gujadhur, qui n'était pas au Champ-de-Mars pour des raisons de santé, a certainement apprécié cette victoire derrière son petit écran.

Avec plusieurs bonnes cartouches à sa disposition, Grant Van Niekerk (écurie Awotar) a bouclé la journée par un joli doublé. Il s'est illustré avec Exalted Love dans l'épreuve d'ouverture avant de remporter l'épreuve de clôture avec Lava County.

Doublé également pour Manoel Nunes. Le Brésilien a d'abord mis en déroute le grand favori War Chariot alors qu'il pilotait Salt 'N Peppa (2e course), avant de signer la passe de deux avec Alpine Challenge dans la quatrième épreuve pour le compte de l'écurie Foo Kune.

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L'écurie Allet y est aussi allée de son petit doublé. Elle s'est distinguée par l'entremise du revenant Mind Map, associé à Joorawon dans la 3e course, marquée par la chute sans gravité de Mansour sur le favori Cliff Swallow. Le deuxième succès de la journée est à mettre à l'actif de Master Point, tombeur de Fine One dans la 5e course.