Ile Maurice: Curepipe réaffirme son engagement dans la sensibilisation

À l'occasion de la Journée internationale contre l'abus et le trafic de drogues, célébrée le 26 juin, la municipalité de Curepipe a organisé une marche de sensibilisation afin d'inciter la population, en particulier les jeunes, à dire non à la drogue.

La manifestation s'est déroulée en présence de la mairesse, Tashyana Latchmana Pillay, de son adjointe, Diana Ami-Lepois, ainsi que de plusieurs conseillers municipaux, d'élèves et de partenaires engagés dans la prévention.

Prenant la parole, la mairesse a rappelé que la toxicomanie ne touche pas uniquement les consommateurs, mais fait souffrir des familles entières. Elle a également souligné que la municipalité mène, depuis plusieurs années, des campagnes de sensibilisation et poursuit son combat contre ce fléau. Elle a notamment évoqué la demande, refusée à l'époque, pour l'installation d'un poste de police à la gare du Sud, ainsi que les projets de démolition de l'ancien bâtiment du Central Electricity Board et, prochainement, de l'immeuble Europa, avec le soutien du gouvernement.

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Pour elle, la lutte contre la drogue passe aussi par la promotion du sport, de la musique et des arts auprès des jeunes, tout en appelant à davantage de solidarité entre les familles, les associations et les acteurs de terrain. «L'espoir peut renaître si nous ne baissons pas les bras. Chaque geste compte», a-t-elle déclaré. Sur les réseaux sociaux, une habitante de Curepipe a toutefois regretté que davantage de collèges et de citoyens n'aient pas participé à cette initiative. En réponse, l'adjointe-maire, Diana Ami-Lepois, a précisé que les établissements secondaires avaient bien été invités, mais qu'ils n'avaient malheureusement pas tous répondu à l'appel.