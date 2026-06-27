Ile Maurice: Pour Deven Nagalingum, le sport constitue un outil essentiel dans la lutte contre la drogue

Pour le ministre de la Jeunesse et des Sports, Deven Nagalingum, ce Budget «présenté dans un moment difficile met à l'épreuve le courage». Selon lui, même s'il s'agit du deuxième Budget présenté par ce gouvernement, la situation économique demeure inchangée, marquée par un contexte toujours difficile.

Il a évoqué une conjoncture économique chaotique, une pression sociale accrue, des défis démocratiques ainsi qu'un environnement mondial en mutation rapide, caractérisé par des tensions géopolitiques, autant de facteurs qui suscitent de vives préoccupations.

Après avoir examiné attentivement le discours budgétaire et les documents l'accompagnant, le ministre estime que ce Budget reflète les valeurs fondamentales sur lesquelles le gouvernement a été élu, à savoir la responsabilité, l'efficacité économique, la justice sociale et la solidarité.

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Il a ajouté qu'une politique saine en faveur de la jeunesse doit offrir des opportunités de récréation, de créativité et d'intégration sociale. Dans un contexte de difficultés économiques, de pressions sociales et de problèmes liés aux addictions, notamment la drogue, son ministère a mis en place des programmes et projets permettant aux jeunes et aux moins jeunes de bénéficier de moments de détente à travers des activités innovantes et récréatives, qui sont un succès.

Le ministre a insisté sur le fait que les politiques destinées aux jeunes doivent être élaborées non seulement pour eux, mais également avec eux. Il a enfin rappelé que le sport constitue un outil essentiel dans la lutte contre la drogue. Par ailleurs, il estime que cette lutte nécessite des efforts collectifs, sans référence à l'affiliation politique.