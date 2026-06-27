Ile Maurice: Arianne Navarre-Marie remet des équipements pour favoriser l'autonomie des femmes

C'est dans une atmosphère de solidarité et d'engagement que s'est tenue, ce samedi 27 juin, la cérémonie de remise d'équipements au Richelieu Women Empowerment Center, sous l'égide du conseil de district de Rivière-Noire. La Deputy prime minister et ministre de l'Égalité des genres et du bien-être de la famille, Arianne Navarre-Marie, présidait l'événement.

À cette occasion, des outils et du matériel de première nécessité ont été remis aux femmes de la région, dans le cadre d'une démarche visant à renforcer leur autonomie et leur indépendance économique. Cette initiative s'inscrit dans la politique gouvernementale de soutien aux femmes vulnérables à travers les centres communautaires, sociaux et les centres dédiés aux femmes répartis à travers l'île.

Prenant la parole, Arianne Navarre-Marie a souligné le rôle central de ces structures dans la diffusion de l'information et l'accompagnement des femmes. «C'est à travers ces centres que nous arrivons à faire passer nos messages, et c'est très important afin que les femmes connaissent leurs droits», a-t-elle déclaré, appelant également à la mise en place de formations adaptées permettant aux bénéficiaires de gagner en autonomie.

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La ministre a par ailleurs mis en lumière le cercle vicieux de la violence conjugale, dans lequel de nombreuses femmes se trouvent piégées en raison de leur dépendance économique envers leur conjoint. «Elles n'ont pas d'autre choix que d'accepter les coups, car elles dépendent de leur conjoint pour l'argent et la nourriture», a-t-elle déploré, insistant sur la nécessité pour ces femmes de pouvoir «se tenir sur leurs propres jambes et contribuer au développement du pays».

Au-delà de l'autonomisation économique, Arianne Navarre-Marie a évoqué d'autres programmes prévus dans ces centres, notamment à l'intention des parents, ainsi que des initiatives à venir dans la lutte contre la drogue. «Il y a trop de victimes de nos jours, et il est important d'utiliser les ressources gouvernementales pour aider ces personnes», a-t-elle conclu.