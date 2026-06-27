Tunisie: 50e Festival international de Dougga - Une édition anniversaire recentrée sur la scène tunisienne

Le 50e Festival international de Dougga se tiendra, du 10 au 25 juillet, dans l'écrin majestueux du site archéologique de Dougga. Pendant deux semaines, les pierres millénaires de la cité antique accueilleront une programmation que la direction qualifie d'« exceptionnelle » en raison de difficultés financières.

Les grandes lignes de cette édition, qui comprendra dix soirées, dont sept consacrées à des artistes tunisiens, ont été dévoilées, hier matin, lors d'une conférence de presse organisée à Tunis.

Depuis sa création, le Festival international de Dougga s'est imposé au fil des décennies comme l'un des rendez-vous incontournables de l'été culturel tunisien. Sa singularité réside dans la rencontre entre un patrimoine archéologique exceptionnel et une programmation artistique qui a longtemps conjugué grandes figures internationales, créations tunisiennes et artistes du monde arabe, faisant du théâtre romain de Dougga un lieu privilégié de dialogue entre les cultures.

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Cette cinquantième édition marque toutefois une inflexion par rapport aux orientations prises ces dernières années. Le festival, qui s'était progressivement ouvert à une nouvelle génération d'artistes issus, notamment de la scène arabe émergente, privilégie cette année une programmation plus resserrée, largement dominée par des artistes tunisiens mainstream et pensée avant tout, comme l'a indiqué son directeur Mokhtar Belatek, pour le public local. Un choix qui interroge, dans la mesure où les publics des régions ne sauraient être privés de l'ouverture sur les scènes internationales et de la découverte de nouvelles expressions artistiques, que le festival avait précisément contribué à faire connaître ces dernières années...

Le directeur du festival a toutefois rappelé que cette édition anniversaire avait été ouverte, en prélude, par deux concerts exceptionnels de la star canadienne, Bryan Adams, tous deux donnés à guichets fermés avec un grand impact, selon lui, en termes de rayonnement touristique pour Dougga, Téboursouk et la Tunisie.

« Le budget du festival oscille entre 500 000 et 600 000 dinars. Programmer un artiste de l'envergure de Bryan Adams pour les deux concerts organisés en amont du festival a mobilisé une grande partie de nos ressources financières et logistiques. », a-t-il souligné.

Au cours de ces deux semaines, le public retrouvera plusieurs figures populaires de la scène tunisienne et arabe, parmi lesquelles Lotfi Bouchnak, Chaima Helali, Marwa Neji, Raouf Maher, Mortadha Ftaiti, ainsi que le spectacle musical Ziara. La vedette égyptienne Hakim sera l'invité phare de cette 50e édition.

Malgré une programmation plus modeste que lors des précédentes éditions, cette édition anniversaire entend célébrer un demi-siècle d'existence d'un festival qui demeure l'un des symboles de la rencontre entre patrimoine et création artistique en Tunisie.