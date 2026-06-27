Tunisie: Tourisme - La Ftav s'engage à protéger le consommateur et dévoile sa feuille de route

Réunies en conférence de presse à Tunis, les instances de la Fédération tunisienne des agences de voyages et de tourisme (Ftav) ont présenté les grandes priorités de leur nouveau mandat. Entre lutte contre le secteur informel, transition numérique et lancement du label «Omra garantie», le syndicat patronal affiche ses ambitions pour moderniser la profession.

Protéger le consommateur tunisien, défendre les professionnels agréés face aux intrus et assainir un secteur lourdement pénalisé par les activités illégales. Tels sont les principaux chantiers d'envergure ouverts par le nouveau bureau exécutif de la Fédération tunisienne des agences de voyages et de tourisme (Ftav), détaillés lors d'une rencontre avec les médias.

Pour redorer le blason de la fédération à l'échelle nationale et internationale, son président, Mohamed Ali Toumi, a dévoilé une feuille de route stratégique articulée autour de cinq axes majeurs.

«Nous faisons face à de réels défis. C'est pourquoi nous avons placé la réforme au coeur de notre action prioritaire», a-t-il martelé.

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Cinq piliers pour moderniser le secteur

Pour moderniser la profession, le nouveau programme de la Ftav repose sur une approche globale :

· L'axe de la réforme : la fédération prévoit d'intensifier ses partenariats avec les institutions étatiques, les organismes publics et les bailleurs de fonds, tout en préservant ses statuts fondamentaux.

· La dynamique de croissance : ce volet cible l'accélération de la transition numérique, l'accompagnement des startups du voyage et une promotion accrue du patrimoine culturel tunisien.

· La montée en compétences : face aux mutations technologiques, la Ftav mise sur la formation continue, notamment à travers l'apprentissage des outils digitaux émergents et de l'intelligence artificielle.

· Le plaidoyer et la représentativité : l'organisme entend renforcer son rôle de porte-parole de la profession en optimisant la collecte de données statistiques, en intégrant la jeune génération d'agents et en nouant des alliances stratégiques en Afrique.

· Le soutien de proximité : ce dernier point vise à valoriser le savoir-faire des adhérents, à booster la communication sectorielle et à encourager les démarches de responsabilité sociétale des entreprises (RSE).

Vers une tolérance zéro pour les intrus : le projet «Omra Garantie»

Face à la prolifération d'acteurs clandestins qui nuisent à l'image du tourisme tunisien, la Ftav passe à l'offensive, particulièrement sur le marché sensible du tourisme religieux. Elle a ainsi annoncé le lancement de «Omra Mawthouka» (Omra garantie), un label de qualité rigoureux, soumis à un renouvellement annuel.

Ce projet d'assainissement s'appuie sur un triptyque précis :

- L'action judiciaire : la Ftav s'engage à poursuivre systématiquement en justice toute personne ou entité exerçant illégalement l'activité d'agent de voyages. Le président a d'ailleurs confirmé que des plaintes ont déjà été déposées.

- L'encadrement administratif : En étroite collaboration avec les ministères du Tourisme et des Affaires étrangères, un document d'orientation officiel sera élaboré. Ce guide technique, qui régira le processus de la Omra, sera régulièrement mis à jour pour s'adapter aux exigences des autorités tunisiennes et saoudiennes.

- La sensibilisation du public: un large volet communicationnel sera déployé afin d'informer les citoyens et leur donner les clés de vigilance nécessaires pour choisir exclusivement des agences de voyages agréées et transparentes.