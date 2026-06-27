Tunisie: Mondial 2026 - Hannibal Mejbri appelle à tirer les leçons de l'échec et à préparer l'avenir

Le milieu de terrain tunisien Hannibal Mejbri a reconnu la déception suscitée par le parcours des Aigles de Carthage à la Coupe du monde 2026, tout en appelant le groupe à tirer les enseignements de cette expérience et à se projeter vers les prochaines échéances.

Juste après la défaite face aux Pays-Bas (1-3), lors de la troisième et dernière journée du groupe F disputée à Kansas City, le joueur tunisien a admis que les résultats obtenus étaient loin des attentes du groupe.

« Cette Coupe du monde n'est pas celle que nous espérions. Perdre nos trois matchs ne faisait évidemment pas partie de nos objectifs. L'image que nous avons donnée n'est pas satisfaisante », a-t-il déclaré.

Malgré ce bilan décevant, Hannibal Mejbri a estimé que cette participation pouvait constituer une étape importante dans la progression d'un effectif qu'il considère encore jeune.

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Le joueur a souligné la nécessité de poursuivre le travail et de préserver la cohésion du groupe afin de préparer les prochaines échéances internationales, notamment les qualifications pour la prochaine Coupe du monde.

« Nous traversons une période difficile, mais le football est fait de cycles. Il faut continuer à travailler, rester unis et viser une qualification pour la prochaine Coupe du monde », a-t-il affirmé.

Pour le milieu tunisien, qui disputait sa deuxième Coupe du monde, cette édition a également représenté une expérience particulière sur le plan personnel. Il a notamment évoqué le changement de sélectionneur intervenu en cours de compétition, une situation inédite dans sa carrière.

« J'ai essayé de donner le meilleur de moi-même malgré les difficultés. Nous avons affronté des équipes de très haut niveau. Le principal enseignement que je retiens est l'expérience d'un changement de sélectionneur en pleine compétition. Même dans les moments difficiles, il y a toujours des leçons à tirer », a-t-il conclu.

Éliminée dès le premier tour avec trois défaites en autant de rencontres, la sélection tunisienne quitte le Mondial 2026 sur une note décevante, mais les déclarations de Hannibal Mejbri traduisent la volonté d'une partie du groupe de transformer cet échec en expérience pour l'avenir.