Sénégal: Enseignement catholique - Les retraités de l'Office diocésain honorés

L'Office diocésain de l'enseignement catholique de l'Archidiocèse de Dakar, a célébré, hier, au collège Notre Dame du Liban de Dakar, ses agents partis à la retraite en 2025 et 2026, sur le thème : « La retraite : une étape de la vie pleine de potentiels et de défis ». C'était en présence de l'Archevêque de Dakar, Mgr André Guèye.

La grande salle du collège Notre Dame du Liban a refusé du monde, hier, à l'occasion de la cérémonie de départ à la retraite des personnels enseignants, administratifs et de services. Parés de leurs plus beaux atours, les 136 agents récipiendaires des cohortes 2025 et 2026 (71 pour 2025 et 65 pour 2026), dont certains font état de service d'une quarantaine d'années, sont venus accompagnés de parents, amis, collègues...

L'Archevêque de Dakar, Mgr André Guèye leur a rendu un très vibrant hommage. « Nous vivons avec vous une intense communion. Ma présence à vos côtés est le signe de ma profonde gratitude », leur a-t-il dit. Non sans leur rappeler que la retraite leur permet de s'occuper d'eux-mêmes. Toutefois, il leur a demandé d'assurer la transition générationnelle. Enfin, il a souligné la forte contribution de l'église dans l'éducation au Sénégal.

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Dans son mot, Abbé Georges Guirane Diouf, directeur diocésain, a affirmé que la retraite, souvent considérée comme la dernière grande étape de la vie, est « une transition majeure qui offre un potentiel immense de liberté et de renouveau, tout en présentant des défis psychologiques et structurels importants. Elle est surtout une étape de vie qui se réussit en l'anticipant et en la vivant de manière proactive, en équilibrant repos mérité et engagement dans de nouvelles passions ». Il s'est aussi félicité des résultats scolaires de l'enseignement catholique, rappelant qu'ils sont l'oeuvre des personnels, dont ces retraités. « Nous sommes fiers de votre contribution. Reposez-vous maintenant, diffusez la sagesse. Vous avez encore un grand rôle à jouer dans la société et celle-ci a besoin de vous », les a-t-il invités.

Hubert Dacosta, administrateur de sociétés, président de l'association des anciens élèves du privé catholique, parrain de cette édition, s'est réjoui du choix porté sur sa modeste personne. Pur produit du privé catholique, il a apprécié la rigueur et l'ouverture de l'enseignement catholique au Sénégal. Le porte-parole des récipiendaires, M. Camara, a rendu hommage à ses collègues et exprimé leur profonde gratitude à l'Archevêque et aux autorités du privé catholique.