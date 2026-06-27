Sénégal: Journée de l'excellence - L'institution Awa & Khassim récompense ses meilleurs élèves

Après une année scolaire marquée par le travail et la persévérance, place à la consécration. L'institution Awa & Khassim, située à Hann Maristes 2, a célébré, ce samedi, ses meilleurs élèves à l'occasion de sa traditionnelle Journée de l'excellence.

Au total, une cinquantaine d'élèves, de la classe de CI à la 6e, ont reçu des diplômes d'excellence et d'honneur en récompense de leurs brillants résultats, de leur assiduité et de leur sérieux tout au long de l'année scolaire.

Les lauréats du cycle primaire ont obtenu des moyennes comprises entre 8/10 et 9,5/10, tandis que ceux de la classe de 6e, première promotion de l'établissement, ont enregistré des moyennes allant de 15 à 17/20.

L'école, fondée en 2004 par Mme Diago Ndiaye, s'est également illustrée par un taux de réussite de 100 % au Certificat de fin d'études élémentaires (Cfee) 2026.

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Autre motif de fierté, le jeune Mouhamed Oumar Cissé, élève en classe de CP, s'est distingué au concours « DÉFI » en mathématiques organisé par l'Inspection de l'éducation et de la formation (Ief) de Grand-Dakar.

Prenant la parole au cours de la cérémonie, les responsables de l'institution ont salué les efforts consentis par les élèves et rendu hommage à l'engagement des enseignants ainsi qu'au soutien des parents, dont l'accompagnement a largement contribué à ces performances.