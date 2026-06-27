Sénégal: Décès du khalife de Guet Ardo - Ousmane Sonko présente ses condoléances à la famille religieuse

Le président de l'Assemblée nationale, Ousmane Sonko, s'est rendu vendredi à Guet Ardo, dans le département de Louga, pour présenter ses condoléances au nouveau khalife général, Thierno Mouhamadou Al Hassane Ba, à la suite du rappel à Dieu de son prédécesseur, feu Thierno Mouhamadou Aïssata Ba.

À son arrivée, Ousmane Sonko et sa délégation ont été accueillis par les membres de la famille religieuse, les notables, les disciples et de nombreux fidèles. Après les salutations d'usage, le président de l'Assemblée nationale a exprimé sa profonde tristesse et présenté ses condoléances à la famille du défunt khalife, à ses disciples ainsi qu'à l'ensemble de la communauté.

« Nous prions pour le repos éternel du disparu et demandons à Allah, le Tout-Puissant, de lui accorder Son infinie miséricorde et de l'accueillir dans Son paradis. Nous formulons également des prières pour que le nouveau khalife, Thierno Mouhamadou Al Hassane Ba, bénéficie de la santé, de la sagesse et de la clairvoyance nécessaires afin d'accomplir avec succès la noble mission qui lui est confiée », a déclaré M. Sonko.

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Il a également rappelé les liens historiques entre les institutions de la République et les familles religieuses du Sénégal, réaffirmant son attachement aux valeurs de dialogue, de paix, de cohésion sociale et de respect mutuel.

Au nom de la famille religieuse, le porte-parole, Cheikh Aldiouma Ba, a salué cette visite de compassion. « Nous sommes très heureux de vous accueillir. Vous êtes ici chez vous, au sein d'une famille qui vous porte dans son coeur et qui vous considère comme l'un des siens. Votre présence en ces moments de deuil constitue un important témoignage de solidarité et de fraternité », a-t-il déclaré.

À l'issue de cette étape à Guet Ardo, Ousmane Sonko s'est rendu à Louga pour une visite de courtoisie auprès du khalife général de la famille omarienne, Thierno Bachir Mountaga Daha Tall.

Au cours de cette rencontre, le président de l'Assemblée nationale a réaffirmé le respect qu'il voue aux autorités religieuses. « Nous sommes venus vous rendre visite afin de vous témoigner toute notre estime et notre considération. Cette démarche ne revêt aucun caractère politique. Elle s'inscrit dans notre volonté de consolider les relations de confiance et de respect entre les institutions de la République et les familles religieuses, qui jouent un rôle essentiel dans la préservation de la paix, de la stabilité et de l'unité nationale », a-t-il indiqué.