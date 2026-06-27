Algérie: Mondial 2026 - Le pays face à son destin contre l'Autriche

L'Algérie dispute, ce dimanche à 02h Gmt, une véritable finale face à l'Autriche pour une place en seizièmes de finale. Dans cette rencontre décisive pour la deuxième place du groupe J, les Fennecs et la Das Nacionalteam s'affrontent avec des objectifs bien définis.

La donne est simple pour les Algériens : il faut absolument gagner. Après une réaction pleine de caractère face à la Jordanie (2-1), les hommes de Vladimir Petkovic ont su effacer la désillusion du match inaugural contre l'Argentine (0-3). Menés au score, ils ont trouvé les ressources pour renverser la situation grâce notamment à un but d'Amine Gouiri. Une victoire ce dimanche serait synonyme de qualification directe pour les seizièmes de finale. En revanche, un match nul ferait les affaires de l'Autriche, qui possède une meilleure différence de buts.

Les Fennecs pourront compter sur leur capitaine et maître à jouer, Riyad Mahrez, dont les coups de pied arrêtés se sont révélés précieux face aux Jordaniens. Ils devront toutefois afficher davantage de solidité face au pressing intense prôné par Ralf Rangnick et corriger les erreurs défensives qui leur ont coûté cher contre l'Argentine. L'Autriche, de son côté, aborde cette dernière journée avec un léger avantage. Un match nul lui suffirait pour valider son billet pour le prochain tour. Cependant, le tableau final réserve un adversaire de taille au deuxième du groupe J : l'Espagne. Cette perspective pourrait pousser les coéquipiers de David Alaba à gérer la rencontre avec prudence voire à envisager de terminer troisièmes afin de bénéficier d'un adversaire plus abordable en seizièmes de finale.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Avec un collectif expérimenté emmené par le vétéran Marko Arnautović, Marcel Sabitzer et le jeune meneur Paul Wanner, la sélection autrichienne possède les armes pour mettre les Fennecs en difficulté. Au-delà de l'enjeu sportif, cette confrontation ravive aussi un douloureux souvenir pour les supporters algériens. Le tristement célèbre « match de la honte » de 1982, au cours duquel l'Allemagne de l'Ouest et l'Autriche s'étaient entendues pour éliminer l'Algérie, demeure une cicatrice dans l'histoire du football algérien. Ce match offre l'occasion aux Fennecs d'écrire une nouvelle page de leur histoire et de prendre une revanche symbolique sur le passé.