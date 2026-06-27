Cote d'Ivoire: Concours administratifs 2026 - Anne Désirée Ouloto lance une session placée sous le signe du mérite et de la transparence

Les épreuves écrites des concours administratifs, session 2026, ont officiellement débuté ce samedi 27 juin 2026 sur l'ensemble du territoire national.

Le lancement officiel a été effectué par la ministre d'État, ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration, Anne Désirée Ouloto-Lamizana, au Lycée classique de Cocody, en présence de plusieurs autorités administratives et éducatives.

À cette occasion, la ministre d'État a réaffirmé la volonté du gouvernement de garantir un processus de recrutement exemplaire au sein de la Fonction publique. Elle a assuré que cette nouvelle session se déroulera dans le strict respect des principes de transparence, d'équité et d'égalité des chances, afin d'offrir à chaque candidat les mêmes opportunités de réussite.

« Seuls le mérite, les compétences et les performances permettent d'accéder à la Fonction publique », a insisté Anne Désirée Ouloto-Lamizana, rappelant que le gouvernement demeure fermement engagé à préserver la crédibilité des concours administratifs.

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Elle a également exhorté les candidats à composer dans le calme, la discipline et le respect des règles établies, soulignant que toute tentative de fraude sera sévèrement sanctionnée.

La session 2026 des concours administratifs affiche des chiffres significatifs qui témoignent de l'intérêt croissant des Ivoiriens pour les carrières publiques.

Au total, 459 concours ont été ouverts cette année, avec 168 580 candidatures retenues après les différentes phases d'inscription et de sélection.

Pour assurer le bon déroulement des compositions, 419 centres d'examen ont été mobilisés sur toute l'étendue du territoire national.

Cette importante organisation traduit les efforts consentis par le ministère de la Fonction publique pour rapprocher les centres de composition des candidats, tout en garantissant des conditions optimales de déroulement des épreuves.

Au-delà du recrutement de nouveaux agents, ces concours s'inscrivent dans la dynamique de modernisation de l'administration publique engagée par les autorités ivoiriennes.

Ils visent à doter l'État de ressources humaines compétentes, capables d'accompagner efficacement les politiques publiques et les ambitions de développement du pays.

Avec le démarrage effectif des épreuves écrites, des milliers de candidats nourrissent l'espoir d'intégrer la Fonction publique.

Tous sont désormais appelés à faire valoir leurs connaissances et leurs aptitudes dans une compétition où le mérite demeure le principal critère de sélection, conformément à la vision portée par le gouvernement ivoirien.