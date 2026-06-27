Cote d'Ivoire: Marcory - Laurent Tchagba renforce son action en faveur de la jeunesse, de la santé et de l'excellence

Le député de Marcory, Laurent Tchagba, par ailleurs ministre-conseiller du Président de la République et coordonnateur principal du RHDP dans la commune, poursuit le renforcement de ses actions sociales en faveur des populations.

À travers une série d'initiatives touchant l'éducation, la santé, le sport, la culture et la promotion de l'excellence, il entend offrir aux jeunes de Marcory des opportunités d'épanouissement tout en améliorant durablement les conditions de vie des habitants.

Une colonie de vacances plus ambitieuse pour 100 enfants

Point d'orgue de ce programme, la deuxième édition de la colonie de vacances Laurent Tchagba se tiendra du 15 juillet au 15 août 2026 à Man, dans la région du Tonkpi. Après le succès de la première édition, le nombre de bénéficiaires a été porté de 50 à 100 enfants, témoignant de la volonté du député d'élargir l'impact de cette initiative.

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Durant un mois, les jeunes participants découvriront les richesses culturelles, touristiques et naturelles de cette région emblématique de la Côte d'Ivoire. Hébergés au Lycée professionnel de Man, ils participeront à diverses activités éducatives, culturelles et récréatives destinées à favoriser leur ouverture d'esprit, leur civisme et leur connaissance du patrimoine national.

Afin d'assurer leur sécurité et leur bien-être, les enfants seront encadrés par 40 accompagnateurs ainsi qu'une équipe médicale chargée d'assurer un suivi sanitaire permanent. Avant leur départ, chacun bénéficiera d'un examen médical et recevra un kit complet comprenant notamment des polos, des serviettes et des sacs. Quatre autocars climatisés assureront leur transport dans des conditions optimales de confort et de sécurité.

Capitaliser sur une première expérience réussie

Cette nouvelle édition s'inscrit dans la continuité de celle organisée en août 2025 dans la région du Poro. Les 50 élèves méritants âgés de 6 à 17 ans avaient alors vécu une expérience marquée par des découvertes culturelles, des visites touristiques, des activités éducatives ainsi que des opérations de reboisement. L'initiative avait permis de promouvoir les valeurs de civisme, de solidarité, de partage et de protection de l'environnement.

Fort de ces résultats encourageants, Laurent Tchagba a décidé de doubler le nombre de bénéficiaires afin de poursuivre son objectif de promotion de l'excellence scolaire et de valorisation des talents de la jeunesse.

Des vacances utiles entre éducation, sport et culture

Au-delà de cette colonie de vacances, plusieurs autres activités meubleront les vacances scolaires à Marcory. Les Cours de vacances Laurent Tchagba, entièrement gratuits, se dérouleront du 28 juillet au 27 août 2026 afin d'accompagner les élèves dans leur parcours scolaire.

Les amateurs de sport ne seront pas en reste avec le lancement, dès le mois de juillet, de la troisième édition du Tournoi de Maracana Laurent Tchagba. La promotion de l'excellence sera également célébrée lors de la douzième édition du Prix d'Excellence Laurent Tchagba, prévue le 29 août 2026, qui distinguera les meilleurs élèves de la commune.

Le député apporte également son soutien aux initiatives culturelles, notamment au groupe Nassa Génération T.B.L de Marcory dans le cadre du concours Variétoscope 2026.

La santé au coeur des priorités

L'engagement social de Laurent Tchagba se traduit également par la deuxième phase du programme « Santé pour tous à Marcory », prévue du 1er août 2026 au 28 février 2027.

Dans le cadre de cette campagne, des agents de santé bénévoles effectueront des visites à domicile afin de détecter d'éventuelles pathologies. Les patients nécessitant une prise en charge bénéficieront gratuitement des soins et d'un suivi médical financés par le député.

Les résultats enregistrés lors de la première phase illustrent l'impact de cette action de proximité. Au total, 10 452 personnes ont été visitées et consultées, 8 887 tests de glycémie réalisés, 1 005 personnes souffrant d'hyperglycémie prises en charge et 1 545 patients hypertendus stabilisés. Par ailleurs, 530 personnes ont bénéficié d'un suivi intensif pour des cas de paludisme et de traumatismes.

Une vision du développement de proximité

À travers cet ensemble d'initiatives, Laurent Tchagba confirme sa volonté de faire de la proximité un véritable levier de développement local. En investissant simultanément dans l'éducation, la santé, le sport, la culture et la promotion de l'excellence, le député de Marcory entend contribuer à l'épanouissement de la jeunesse et au renforcement de la cohésion sociale.

Ces actions traduisent une ambition de développement inclusif fondée sur l'accompagnement des populations, la valorisation du capital humain et l'amélioration durable des conditions de vie des habitants de Marcory.