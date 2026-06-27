Cote d'Ivoire: Bettié - Un nouveau commissariat de police inauguré pour renforcer la sécurité

Le dispositif sécuritaire de la commune de Bettié vient d'être renforcé avec l'inauguration de son nouveau commissariat de police, le 26 juin 2026. La cérémonie a été présidée par le Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le Général de Corps d'Armée Vagondo Diomandé, en présence des autorités administratives, politiques, coutumières et des populations.

Le Ministre Vagondo Diomandé a salué la mobilisation et la solidarité des fils et filles de Bettié, dont l'engagement a contribué à la réalisation de cette infrastructure.

Il a souligné que ce commissariat constitue un levier important pour assurer la protection des personnes et des biens dans cette localité reconnue pour son riche patrimoine culturel.

Financé à hauteur de plus de 70 millions de FCFA par le conseil municipal, l'ouvrage répond à un besoin croissant de modernisation de la commune, a expliqué le maire Jean-Baptiste Amalaman.

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Selon lui, cette réalisation permettra de faire face à la recrudescence de l'insécurité liée notamment aux activités d'orpaillage clandestin.

Le maire a également indiqué que la présence permanente des forces de police favorisera une circulation plus sécurisée sur l'axe Abidjan-Bettié. Les usagers, a-t-il dit, n'auront plus à interrompre leur voyage à Yakassé-Feyassé en raison des risques de grand banditisme qui sévissent sur ce tronçon.

Pour sa part, l'honorable Wouadja Essay, le président du conseil régional a salué une infrastructure à forte portée sociale, estimant qu'elle traduit la volonté du Président de la République, Alassane Ouattara, de faire de la sécurité des personnes et des biens un pilier essentiel de sa politique de développement. Il a exprimé sa gratitude au Chef de l'État pour les nombreuses actions entreprises en faveur de la commune de Bettié.

Il faut signaler que les autorités coutumières ont procédé à l'intronisation du Ministre Vagondo Diomandé sous le nom de règne Nanan Adou Koffi II, en signe de reconnaissance.

Elles lui ont remis d'importants présents en nature. En retour, le Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a remercié ses hôtes pour cet honneur et leur a offert des dons en nature ainsi qu'une contribution financière, dans une ambiance empreinte de fraternité et de convivialité.