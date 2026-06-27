Cote d'Ivoire: 80 ans du Pdci-Rda - Yapo Yapo Calice appelle les militants à la mobilisation générale

Le secrétaire exécutif en chef, Yapo Yapo Calice, appelle à une mobilisation générale derrière Cheick Tidiane Thiam en vue des prochaines échéances électorales.

Après Yamoussoukro et Abengourou, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire-Rassemblement démocratique africain (Pdci-Rda) a poursuivi, ce samedi 27 juin 2026, la célébration de son 80e anniversaire à Bouaké, à l'occasion d'un grand meeting réunissant les militants des régions du Gbekê et du Hambol. Placée sous le signe de la mémoire, de l'unité et de la reconquête politique, cette étape a été marquée par un discours offensif du secrétaire exécutif en chef du parti, Yapo Yapo Calice, en présence de Philippe Ezalé, représentant le président du Pdci-Rda, Cheick Tidiane Thiam.

Dès l'entame de son intervention, Yapo Yapo Calice a rendu un vibrant hommage aux pères fondateurs du Pdci-Rda, notamment Félix Houphouët-Boigny et Henri Konan Bédié, ainsi qu'aux nombreuses figures disparues qui ont contribué à l'implantation du parti dans le Grand Centre. Le Secretaire exécutif en chef a également salué la forte mobilisation des militants et félicité les responsables politiques et les organisateurs de cette célébration. « Bravo Bouaké ! Bravo le Gbekê ! Bravo le Hambol ! Le Pdci est de retour ! », a-t-il lancé sous les ovations.

Revenant sur les 80 années d'existence du parti, le secrétaire exécutif en chef a rappelé le rôle historique du Pdci-Rda dans la conquête de l'indépendance et la construction de l'État ivoirien. « Lorsque notre peuple aspirait à la dignité, le Pdci-Rda était présent. Lorsque l'indépendance devait être conquise, le Pdci-Rda était présent. Lorsque l'État ivoirien devait être bâti, le Pdci-Rda était présent », a-t-il déclaré.

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Selon lui, cette commémoration ne doit pas être perçue comme une simple célébration du passé, mais comme l'affirmation d'un projet politique pour une Côte d'Ivoire « plus juste », mettant fin aux déguerpissements qu'il qualifie de sauvages et favorisant une prospérité mieux partagée.

Yapo Yapo Calice a consacré une large partie de son intervention à défendre la candidature de Cheick Tidiane Thiam, présenté comme l'homme capable d'incarner le renouveau du pays. Il a vanté son parcours académique, son expérience internationale, sa compétence dans la gestion des grandes institutions financières ainsi que son intégrité. « Le Pdci-Rda ne propose pas simplement une alternance, il propose une nouvelle manière de gouverner », a-t-il affirmé.

À l'approche des prochaines échéances électorales, le secrétaire exécutif en chef a exhorté les militants à intensifier le travail de terrain. « Les victoires se construisent dans les villages, dans les quartiers, dans les familles, sur les listes électorales et dans chaque bureau de vote », a-t-il insisté, invitant les responsables à renforcer les sections du parti, encadrer les jeunes et mobiliser les femmes. Il a enfin souhaité que Bouaké marque « le point de départ d'une mobilisation exceptionnelle » devant conduire le Pdci-Rda vers la victoire, concluant son allocution par un slogan repris en choeur par les militants : « Pdci is back ! Le Pdci toujours vivra, vivra et vaincra ! ».