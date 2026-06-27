Cote d'Ivoire: Enseignement technique - Jean-Louis Moulot et ONU Femmes s'engagent pour un environnement scolaire plus inclusif

Un partenariat pour promouvoir l'égalité de genre, renforcer la protection des apprenants et favoriser l'accès des jeunes filles aux filières techniques et professionnelles.

Nouvelle étape dans la politique de promotion de l'égalité des chances au ministère de l'Éducation nationale, de l'Alphabétisation et de l'Enseignement technique.

Le jeudi 25 juin 2026 à Abidjan, le ministre délégué chargé de l'Enseignement technique, Jean-Louis Moulot, et Onu Femmes ont signé un protocole d'accord visant à renforcer l'égalité de genre et à lutter contre les violences basées sur le genre dans les établissements d'enseignement technique et de formation professionnelle.

Cette convention traduit la volonté commune des deux institutions de bâtir un cadre d'apprentissage plus sûr, plus équitable et plus favorable à l'épanouissement de tous les apprenants, avec une attention particulière accordée aux jeunes filles. Elle s'inscrit dans la mise en oeuvre de la politique sectorielle du gouvernement ivoirien, qui fait de la prise en compte du genre un axe majeur de développement de l'enseignement technique.

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À travers ce partenariat stratégique, plusieurs actions seront mises en oeuvre. Il s'agit notamment du renforcement des mécanismes de prévention et de prise en charge des violences basées sur le genre, de la sensibilisation des communautés éducatives, de la promotion du leadership féminin ainsi que de l'amélioration de l'accès, de la rétention et de la réussite des jeunes filles dans les filières techniques et professionnelles. Jean-Louis Moulot a salué l'engagement constant d'Onu Femmes aux côtés de la Côte d'Ivoire. Il a souligné que l'enseignement technique constitue aujourd'hui un puissant levier de transformation sociale et économique, estimant qu'aucun développement durable ne peut être envisagé sans la pleine participation des femmes et des filles.

De son côté, la représentante résidente d'Onu Femmes en Côte d'Ivoire, Adjaratou Fatou N'Diaye a réaffirmé la disponibilité de l'organisation à accompagner les efforts du gouvernement ivoirien en faveur de l'égalité des sexes et de l'autonomisation des femmes. Elle a insisté sur le rôle essentiel de l'éducation comme moteur de changement et de progrès. Par cette initiative, les deux partenaires entendent faire de l'enseignement technique un modèle d'inclusion, d'équité et de protection, contribuant ainsi à la construction d'une société plus juste, plus résiliente et plus prospère.