Ghana: Groupe L - 3e journée (22h00) - Panama-Angleterre et Croatie-Ghana : Les Three Lions à l'assaut des Los Canaleros

Le petit poucet panaméen tiendra-t-il face à l'Angleterre ? Dans le même temps, Croatie-Ghana s'annonce incandescent entre deux sélections qui ont leur destin en main.

Candidat au sacre final, le Onze anglais n'en reste pas moins sur un nul vierge face aux Black Stars du Ghana, une contreperformance qui ne l'a pas déclassé cependant, puisqu'il garde toujours la main en tête de groupe. Ce soir, toutefois, les protégés du sélectionneur Thomas Tuchel devront donner le change à l'équipe du coach Thomas Christiansen tout en montrant un tout autre visage offensif du côté du MetLife Stadium du New Jersey.

Après avoir parfaitement lancé leur Mondial face à la Croatie, les Three Lions ont donc manqué d'inspiration contre le Ghana. Et à présent, il va falloir rectifier le tir à l'épreuve des Los Canaleros. En clair, au révélateur de Panama, l'Angleterre aura un triple objectif : se qualifier aux seizièmes, conserver la première place du groupe et refaire le plein de confiance avant la phase à élimination directe.

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Quid du Panama à présent ? A leur tour, les Panaméens abordent cette troisième journée avec un but bien précis : sortir le grand jeu face au vainqueur de l'édition de 1966 et ainsi quitter la scène avec les honneurs. Mission délicate pour le Panama face à des Anglais largement supérieurs. Volet compositions maintenant, l'Angleterre se produira en 4-3-3 avec devant le gardien Pickford un quatuor formé de James, Konsa, Stones et Oreilly.

Au milieu à présent, l'on retrouvera Anderson, Rice et Bellingham, un trident qui tentera d'alimenter en bons ballons les Gordon, Madueke et Harry Kane, la tête d'affiche offensive des Three Lions. En face, le Panama évoluera en 3-4-3 avec Mosquera dans les buts, Ramos, Cordoba et Andrade en défense, Murillo, Harvey, Blackman et Barcenas au coeur du jeu, et enfin, la triplette Rodriguez-Martinez-Waterman en attaque. A signaler aussi que chapitre absence du côté panaméen, le milieu Adalberto Carrasquilla sera forfait pour blessure.

Pour finir, notons que le Panama et l'Angleterre se sont affrontés au Mondial 2018 avec une « correction » administrée par les Three Lions (6-1).

Match couperet entre Croates et Ghanéens !

Dans l'autre duel du groupe, la Croatie croise le Ghana au Lincoln Financial Field de Philadelphie. Pour cette confrontation, les Croates doivent gagner pour passer en huitièmes, alors que les Ghanéens peuvent composter leur ticket au tour suivant s'ils gagnent, font match nul ou encore perdre, mais sécuriser une position favorable pour se qualifier parmi les meilleurs troisièmes.

Ce soir donc, les Vatreni de Zlatko Dalić devront donc y mettre les ingrédients face aux Black Stars de Carlos Queiroz. La pression est donc sur les épaules des joueurs croates, mais ne dit-on pas que cette tension mentale peut être source d'émulation sur le terrain ? Match-couperet donc en nocturne entre la Croatie et le Ghana.

Finaliste en 2018 puis demi-finaliste en 2022, la Croatie veut se rappeler aux bons souvenirs des années fastes, mais il va falloir élever le niveau à présent car, face à l'Angleterre, les Croates n'ont pas donné l'impression d'en vouloir avec fortes convictions avec une défaite (4-2). De son côté, le Ghana est bien parti pour décrocher son billet pour les seizièmes de finale avec en prime une prestation solide contre les Three Lions.

Ce faisant, pour la toute première confrontation de l'histoire entre ces deux sélections, la Croatie se produira en 4-5-1 avec devant le portier Livakovic, un quatuor défensif composé de Stanisic, Gvardiol, Sutalo et Pongracic. Le milieu sera, quant à lui, formé de Perisic, Kovasic, Baturani, Pasalic et le détonateur Lucas Modric qui tentera de combiner avec l'attaquant Budimir. Q

uieros, à son tour, prônera le même plan de jeu avec Asare dans les bois, Opoku, Adjei, Senaya et Mensah en défense, William, Thomas, Semenyo, Sibo et Yirenki au milieu, et enfin, Jordan Ayew en pointe. Chaude empoignade ce soir entre deux sélections qui ont leur destin en main.