Tunisie: 22e édition du Tunisia Investment Forum - Un rendez-vous incontournable entre la Tunisie et les investisseurs

La Tunisie cherche à renforcer son positionnement en tant que destination d'investissement stratégique. C'est dans cette optique que s'est tenue, récemment à Tunis, la 22e édition du Tunisia Investment Forum (TIF), un rendez-vous incontournable qui réunit des décideurs publics, des investisseurs et des institutions financières autour des perspectives de relance et de transformation de l'économie.

La 22e édition du Tunisia Investment Forum (TIF) 2026 s'est tenue les 25 et 26 juin 2026 à Tunis. Organisé par l'Agence de promotion de l'investissement extérieur (Fipa-Tunisia), sous la supervision du ministère de l'Économie et de la Planification, ce forum constitue un rendez-vous majeur pour les investisseurs tunisiens et étrangers intéressés par le climat des affaires et les opportunités d'investissement en Tunisie.

Une dynamique renouvelée

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Cette édition a mis en lumière les opportunités d'investissement offertes par le pays, portées par le renforcement de ses avantages comparatifs et son orientation vers des secteurs à forte valeur ajoutée. Le thème retenu cette année, « Tunisie : une dynamique renouvelée, de nouvelles opportunités », appelle à transformer les opportunités en investissements, les intentions de partenariat en projets concrets et ces projets en résultats tangibles pour les entreprises, les territoires et les populations.

Dans son allocution d'ouverture, Malinne Blomberg, directrice générale adjointe pour l'Afrique du Nord et directrice pays pour la Tunisie au sein du Groupe de la Banque africaine de développement (BAD), a souligné que cette rencontre, organisée en partenariat avec Fipa-Tunisia, reflète une volonté commune de renforcer la participation du secteur privé tunisien à la transformation économique du pays et du continent africain. Elle a insisté sur le fait que la mobilisation du secteur privé constitue désormais un levier central pour améliorer la qualité, l'efficacité et l'impact des opérations de développement.

L'objectif est de passer d'une participation ponctuelle à une intégration structurée et compétitive des entreprises tunisiennes aux marchés financés par les institutions multilatérales, à travers une meilleure maîtrise des procédures, un positionnement stratégique sur les appels d'offres et le développement de partenariats à dimension régionale.

Et d'ajouter : chaque année, les banques multilatérales de développement financent des projets d'envergure dans des secteurs clés tels que les infrastructures, l'énergie, l'eau et l'assainissement, l'agriculture, les transports, les technologies et les services de conseil. Au-delà de leur rôle de levier de développement, ces projets représentent également des opportunités de croissance et de partenariat pour les entreprises capables de proposer des solutions compétitives et conformes aux normes internationales. La Tunisie dispose d'atouts reconnus, notamment un capital humain qualifié, une expérience dans plusieurs secteurs stratégiques, des bureaux d'études performants et des entreprises capables d'opérer à l'international.

L'enjeu est désormais de mieux positionner ces entreprises sur les marchés financés par les institutions internationales, en favorisant les alliances stratégiques et les coentreprises. L'accès à ces marchés repose sur des principes fondamentaux tels que la transparence, l'équité, la concurrence, l'intégrité et la recherche du meilleur rapport qualité-prix. Pour réussir, les entreprises doivent anticiper les opportunités, maîtriser les procédures de passation des marchés et proposer des offres techniquement solides et financièrement compétitives.

Une question de confiance

L'international est marqué par des crises multiples et une forte volatilité, l'investissement repose avant tout sur la confiance, notamment dans la stabilité des institutions, la prévisibilité des règles et la capacité à transformer les décisions d'investissement en résultats concrets en matière de production, d'exportations et d'emplois durables. Dans ce cadre, la Tunisie se distingue par ses atouts structurels : une position géographique stratégique, une base industrielle solide, un tissu entrepreneurial diversifié et une intégration progressive aux marchés africains.

Les performances récentes, notamment la progression de 30 % des investissements étrangers en 2025 et le classement du pays au quatrième rang de l'indice d'industrialisation en Afrique, confirment ce potentiel. Trois axes majeurs guident l'engagement de la Banque africaine de développement aux côtés de la Tunisie : accélérer la transformation économique vers un modèle productif, vert et inclusif ; faire de l'intégration africaine un levier d'investissement ; et renforcer la coordination entre les acteurs publics, privés et financiers pour concrétiser des projets structurants.

Enfin, le succès de cette édition du Tunisia Investment Forum se mesurera à sa capacité à générer des partenariats concrets, à mobiliser des financements et à créer des opportunités d'emploi durables. La Banque africaine de développement réaffirme son engagement à accompagner la Tunisie dans la transformation de cette dynamique en résultats économiques tangibles, a-t-elle conclu.