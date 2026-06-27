Cote d'Ivoire: Talk de la Lineci - La citoyenneté active, fondement d'une Côte d'Ivoire forte et solidaire au coeur de la 4e édition

C'est sous le thème « Citoyenneté active : socle d'une grande nation stable, ambitieuse et solidaire », que s'est tenue, le samedi 20 juin 2026, au siège du patronat au Plateau, la 4e édition du Talk de la Ligue de la nouvelle espérance pour la Côte d'Ivoire (Lineci).

La rencontre a enregistré la présence d'éminents experts issus des domaines du droit, des relations internationales, des arts et de la culture, des médias, ainsi que de nombreux étudiants.

Présenté comme un mouvement citoyen de la société civile, la Lineci oeuvre à la promotion des valeurs civiques. Elle est également conçue comme une école de formation et s'attèle à semer dans l'esprit des jeunes, des cadres et des leaders les graines d'une espérance nouvelle fondée sur les valeurs qui ont façonné la Côte d'Ivoire, notamment l'union, la discipline et le travail.

À travers ses actions de sensibilisation, de réflexion et de formation, la Lineci ambitionne de contribuer à l'émergence d'une génération de citoyens conscients de leurs droits, mais également de leurs devoirs envers la collectivité.

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L'objectif est clair : promouvoir la citoyenneté active comme moteur de cohésion sociale, de développement durable et de construction d'une Côte d'Ivoire stable, ambitieuse et solidaire. Car, faut-il le rappeler, aucune nation ne peut durablement prospérer sans l'engagement responsable de ses citoyens.

Représentant le Vice-Premier ministre, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, parrain de cette édition, Jean-Jacques Konadjé a transmis le message de celui-ci. Selon lui, la citoyenneté active constitue un pilier essentiel de toute société prospère.

« Être un citoyen actif, c'est servir, respecter la loi, s'acquitter de ses obligations, tenir sa parole, veiller sur son prochain et préserver le bien commun. C'est également être un modèle pour les générations futures. La citoyenneté active n'est pas seulement un devoir, mais un pilier indispensable à la construction d'une société prospère, harmonieuse et stable », a-t-il déclaré.

Insistant sur l'importance de la stabilité, il a souligné qu'elle demeure une condition essentielle à l'édification d'une grande nation. « Sans paix ni sécurité, aucun développement durable n'est envisageable », a-t-il affirmé.

Il a par ailleurs exhorté les jeunes à se former avec sérieux, à entreprendre avec courage et à servir la nation avec honnêteté afin de devenir des citoyens engagés dans la construction du développement national. Aux aînés, il a rappelé l'importance de l'exemplarité : « On n'éduque pas seulement par la parole, mais d'abord par la conduite. »

Pour sa part, le président de la Lineci, Pr Simplice Dion, a exprimé sa reconnaissance au Vice-Premier ministre, ministre de la Défense, ainsi qu'aux autorités et personnalités présentes. Il a souligné que cette rencontre constitue une importante tribune de sensibilisation de la jeunesse ivoirienne autour des valeurs fondatrices de la nation.

Selon lui, cette quatrième édition vise à « réveiller la jeunesse ivoirienne et lui rappeler qu'une destinée prophétique l'attend, inscrite dans notre hymne national et dans notre devise ». Il a ainsi invité les participants à accorder une attention particulière à l'Abidjanaise, qu'il considère comme porteuse d'une vision pour l'avenir du pays.

Pr Dion a également identifié trois obstacles majeurs que les jeunes doivent surmonter pour bâtir un avenir meilleur : la peur, les difficultés et la résignation.

Au terme de cette rencontre, il a annoncé que des actions de sensibilisation seront menées dans les établissements scolaires afin d'inculquer ces valeurs citoyennes à la jeunesse et contribuer ainsi à la construction d'une Côte d'Ivoire forte et prospère.