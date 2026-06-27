Cote d'Ivoire: Partage d'expérience - Abou-Bakar Ouattara prône l'éthique comme clé d'une réussite durable au Club Esprit 50

Le Club Esprit 50 a accueilli le vendredi 26 juin 2026, Abou-Bakar Ouattara, Gouverneur du District 9101 du Rotary International, autour d'un échange axé sur « l'éthique et l'intégrité : les fondations d'une réussite durable ». La rencontre s'est tenue à la salle Cocody du Sofitel Hôtel Ivoire, devant un public sélect.

Directeur associé chez Goodwill Audit & Consulting, l'invité du jour a partagé un parcours inspirant, insistant sur le rôle central de la crédibilité, de l'indépendance et de la conscience dans les métiers de l'audit. « La réussite sur le long terme repose sur la réputation et le respect des valeurs éthiques », a-t-il affirmé,

Evoquant les pressions auxquelles sont confrontés les professionnels, Abou-Bakar Ouattara a également souligné l'importance de la patience, du travail constant et des relations humaines, mettant en garde contre la quête de succès rapide.

Pour lui, la réussite ne se limite pas aux moyens matériels, mais inclut aussi la qualité des liens sociaux.

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S'adressant aux jeunes, il a encouragé la construction de projets durables et la recherche de modèles inspirants, tout en valorisant le rôle du soutien familial dans les parcours professionnels.

Au-delà de son témoignage personnel, le gouverneur du Rotary a abordé les défis majeurs du système éducatif, notamment la surpopulation des établissements, la baisse de motivation des enseignants et l'inadéquation des formations aux besoins du marché. Il a donc plaidé en faveur d'un recentrage des politiques publiques sur l'éducation, considérée comme le principal levier de développement.

À travers les actions du Rotary, il a mis en avant des initiatives concrètes dans les domaines de la santé, de l'éducation et de l'environnement, soutenues par des contributions significatives.

En conclusion, Abou-Bakar Ouattara a rappelé que l'éducation, le travail et l'éthique constituent les piliers indispensables pour bâtir des sociétés solides et prospères. Sans oublier d'appeler à former des citoyens responsables et engagés pour le bien commun.