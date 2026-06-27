Cote d'Ivoire: Journée mondiale du vélo - L'Unicef appelle à l'intégration de la mobilité durable dans les politiques publiques

Le Bureau de l'Unicef Côte d'Ivoire, à Abidjan, a servi de cadre, le vendredi 26 juin 2026, à la restitution des résultats du sondage U-Report sur le vélo, le climat et la santé des jeunes. Cette activité s'inscrivait dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale du vélo et de la Quinzaine nationale de l'environnement.

À l'occasion de cet événement, qui a mobilisé de nombreux jeunes, le Représentant résident de l'Unicef Côte d'Ivoire, Jean-François Basse, a appelé les gouvernants à intégrer la mobilité durable dans les politiques publiques nationales et locales. Ce qui nécessitera, selon lui, une approche intersectorielle associant les transports, la santé, l'éducation, l'environnement et l'urbanisme.

Pour lui, « investir dans la jeunesse et dans la prévention permet d'agir en amont des difficultés, de réduire durablement les risques sociaux, sanitaires et environnementaux, et de générer des bénéfices à long terme pour l'ensemble de la société ». Toutefois, dans la réalisation de cet objectif, le patron de l'Unicef estime que les jeunes ne doivent pas uniquement être considérés comme des bénéficiaires, mais plutôt comme des acteurs, des partenaires et des porteurs de solutions. Car, soutient Jean-François Basse, « leur expérience, leurs idées et leur dynamisme doivent nourrir les réflexions et orienter les décisions futures ».

L'Unicef oeuvrera à redoubler d'efforts pour soutenir non seulement les adolescents et les jeunes dans leur participation active à la vie publique, mais aussi à la promotion de leur bien-être, ainsi qu'à la co-construction de solutions innovantes face aux défis climatiques et sociaux.

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Plus de 5 000 jeunes filles et garçons ont participé au sondage sur la pratique du vélo. Plus de la moitié d'entre eux ont déclaré utiliser régulièrement ce moyen de déplacement. Ils le considèrent également comme un levier pour améliorer leur bien-être et leur santé mentale, tout en protégeant l'environnement. Selon eux, le vélo favorise la mobilité active, contribue à réduire le stress, à renforcer l'estime de soi et à améliorer le bien-être général.

À travers cette consultation, les jeunes ont pu partager leurs perceptions. Leur participation massive traduit leur volonté de contribuer activement au débat public. « Continuez à vous exprimer, à proposer et à agir dans vos communautés. Engagez-vous dans les campagnes locales et les initiatives en faveur de la santé, de l'environnement et de la mobilité durable. C'est cet engagement qui transforme positivement votre quotidien », a conseillé le Représentant résident.